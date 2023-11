/R E P R I S E - Invitation aux médias - Grève de 3 jours des 100 000 profs du Front commun - Les représentants de la FSE-CSQ et de l'APEQ font le point sur leur négo devant les bureaux du Comité patronal de négociation/

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, le président de l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), Steven LeSueur, accompagnés du président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ), Martin Hogue, et de plusieurs dizaines d'enseignantes et d'enseignants, seront devant les bureaux du Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) à Québec, le mardi 21 novembre, à compter de 7 h 30. Les deux organisations viennent appuyer les équipes de négociation qui passeront la journée dans ces bureaux. Elles en profiteront pour faire le point sur l'état de la négociation des enseignants et pour répondre aux questions des médias.

Les 100 000 profs du Front commun des réseaux scolaires francophone et anglophone, représentés par la FSE-CSQ et l'APEQ-QPAT, seront en grève les 21, 22 et 23 novembre, constatant le peu de progrès aux tables de négociation malgré leur bonne volonté. Ils visent à améliorer leurs conditions de travail, indissociables des conditions d'apprentissage des élèves. Ensemble, ils ont en main un mandat à hauteur de 95 % en faveur de la grève, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Aide-mémoire Quoi : Point de presse devant le Comité patronal de négociation (CPN) Où : 150, boul. René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5W9 Quand : Le mardi 21 novembre 2023, 7 h 30 Qui : Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Steven LeSueur, président de l'APEQ-QPAT

Martin Hogue, président du SEDR-CSQ

Tout au long de la journée du 21 novembre, aux quatre coins du Québec, de nombreuses lignes de piquetage et des rassemblements se tiendront devant les établissements scolaires.

Dans la région de Québec, toujours pour la journée du 21 novembre, les enseignants en grève seront notamment visibles aux endroits suivants :

10 h : Au siège social du Centre de services scolaire des Découvreurs, sur l'avenue Wolfe à Québec

10 h : À l'école secondaire l'Aubier, rue du Sault, à Saint-Romuald

10 h : À l'école secondaire Pointe-Lévy, rue des Commandeurs, Lévis

Rappelons que les principales demandes des enseignants sont :

Améliorer la composition de la classe;

Alléger la tâche du personnel enseignant;

Améliorer la rémunération du personnel enseignant.

Pour en savoir plus sur la négociation en cours : frontcommun.org et fse.lacsq.org.

Profil

La FSE-CSQ regroupe 34 syndicats représentant quelque 95 000 personnes enseignant dans les centres de services scolaires et les commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres des enseignantes et enseignants de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Composée de 10 syndicats, l'APEQ représente plus de 8 000 enseignantes et enseignants de tous les secteurs d'enseignement des commissions scolaires anglophones du Québec. Elle négocie en cartel avec la FSE-CSQ et elle est membre de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE).

