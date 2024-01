/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Gestion des ressources humaines en 2024 : les priorités et défis/

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - À peine commencée, l'année 2024 apporte déjà son lot de défis pour les équipes de gestion de toutes les organisations. Afin d'y voir plus clair en matière de ressources humaines, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés présente les perspectives attendues pour l'année dans le cadre de l'événement Priorités et défis RH 2024, un événement annuel majeur qui réunira virtuellement plus de 1000 participants.

Parmi les activités de la journée, mentionnons le panel d'experts enjeux et défis RH 2024. Animé par la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA, le panel réunira :

Jean Lortie , président de la Commission des partenaires du marché du travail ( CPMT)

, président de la Commission des partenaires du marché du travail ( Charles Milliard , président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( FCCQ )

, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( ) Chantal Roy , CRHA, directrice, talents et culture, Evol

Les panélistes partageront le défi le plus marquant de l'année 2024 pour les organisations. Ils traiteront également d'accroissement de la productivité et de développement des compétences, deux incontournables pour la pérennité et le succès des organisations.

Aide-mémoire

QUOI : Priorités et défis RH 2024 QUAND : Mercredi, 24 janvier 2024 de 8 h à 9 h OÙ : En webdiffusion ORGANISATEUR : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec





À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employées et employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

