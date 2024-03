/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum stratégique convertgence - Accélérer la transition verte des entreprises en milieu urbain/

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son grand Forum stratégique convertgence.

Les entreprises ont un rôle de premier plan à jouer pour lutter contre les changements climatiques. C'est dans cet esprit qu'en avril 2023, la Chambre et BMO ont développé l'initiative convertgence pour aider les entreprises urbaines à accélérer leur virage vert.

Le Forum du 15 mars marquera le premier grand rassemblement de cette initiative en compagnie d'entreprises de toutes tailles et tous secteurs qui souhaitent amorcer ou accélérer leur transition verte.

Nous aurons notamment le plaisir de recevoir l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ainsi que monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Date : Vendredi 15 mars 2024



















Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth









900, boul. René-Lévesque Ouest









Montréal, Québec









H3B 4A5



















Heure : De 7 h à 17 h













Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias,

à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

















Invités :









(en ordre de

participation) Grégoire Baillargeon, président BMO Groupe financier,

Québec Vice-président du conseil, BMO

Marchés des capitaux Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique, Direction régionale de santé publique du

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, coprésidente, Sommet Climat Montréal, et

membre du comité directeur, Partenariat Climat Montréal



















Karel Mayrand, président-directeur

général, Fondation du Grand Montréal, coprésident du

Comité directeur et cofondateur, Partenariat

Climat Montréal Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du

Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal



















Guillaume Brossard, vice-président, Développement,

Marketing et relations internationales, Port

de Montréal Stéphane Chayer, conseiller stratégique du Président PLAN/NET-ZÉRØ, Université Concordia



















Martin Massé, vice-président,

Affaires publiques et Développement durable,

Aéroports de Montréal Bertrand Millot, chef, Investissement durable, CDPQ



















Luciano Barin Cruz, directeur de la

transition durable et du pôle IDEOS, HEC Montréal Marie David, associée, Audit et Leader pour le Québec, ESG en audit, KPMG au Canada



















Clément Boisselier, ENV SP, spécialiste, Développement

durable et Environnement, Aecon Prabh K. Banga, vice-présidente, Développement durable, Aecon



















Tommy Bouillon, président, Brique-Recyc/Maçonnerie Gratton Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale, Recyc-Québec



















Catryn Pinard, présidente et cheffe de la direction, Nationex Jade Trépanier, cofondatrice, Les emballages PickPack



















Michelle LLambías Meunier, présidente-directrice générale,

Propulsion Québec Eddy Cloutier, vice-président, Développement durable, BPA



















Chris Stern, président-directeur général, Carbicrete Isabelle Dubé-Côté, présidente et cheffe de la direction, Écotech Québec



















Frédéric Lalonde, cofondateur, Deep Sky, PDG et cofondateur, Hopper Éric Bernier, directeur - Clientèle d'affaires et solutions énergétiques, Hydro-Québec



















Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Québec, Énergir L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique



















Geneviève Mottard, Présidente et chef de la direction,

Ordre des CPA du Québec Charles-Antoine St-Jean, président, Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID)



















Florian Roulle, vice-président, Finance durable, Finance Montréal Maya Colombani, cheffe de la direction du développement durable et des droits humains, L'Oréal Canada

















Programme : Bloc 1 : Virage vert : de l'ambition à l'action







Bloc 2 : Durabilité = croissance : propulsez votre entreprise vers l'avenir







Bloc 3 : Montréal : leader de l'économie verte? Les décisions clés pour y arriver



















À propos de convertgence

Convertgence est une initiative destinée à faciliter la transition vers des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est réalisée en association avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, ainsi qu'en collaboration avec AtkinsRéalis, Énergir et Sun Life.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

