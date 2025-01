/R E P R I S E -- Invitation aux médias : événement Priorités et défis RH 2025/

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, avec la participation financière du gouvernement du Québec, présente Priorités et défis RH 2025, le mardi 21 janvier prochain. Cet événement en ligne offre une occasion unique d'explorer les priorités et les défis qui façonneront le paysage des ressources humaines dans les organisations québécoises en 2025. Les représentants des médias sont invités à assister à l'événement en ligne.

En matinée, une série de conférences abordera les défis et enjeux de 2025. En après-midi, des expertes et experts chevronnés offriront dans une série d'entrevues leurs prévisions et leurs conseils pour aborder l'année 2025 avec clairvoyance.

Au programme :

Frédérick Blanchette, CRHA, président chez Solertia, présentera les pratiques incontournables en gestion des ressources humaines à privilégier pour l'année à venir.

Me Alexis Charpentier , CRIA, associé chez Fasken, fera le point sur les évolutions légales et réglementaires en droit du travail de 2024 avec les enjeux clés à surveiller en 2025.

, CRIA, associé chez Fasken, fera le point sur les évolutions légales et réglementaires en droit du travail de 2024 avec les enjeux clés à surveiller en 2025. Emilie Pelletier , CRHA et Didier Dubois , CRHA, Distinction Fellow, associée et associé, Stratégie et transformation organisationnelle chez Humance, exploreront l'effet de l'intelligence artificielle dans les organisations, tant dans la fonction RH que dans les opérations pour anticiper les évolutions du marché du travail en tenant compte de l'IA.

, CRHA et , CRHA, Distinction Fellow, associée et associé, Stratégie et transformation organisationnelle chez Humance, exploreront l'effet de l'intelligence artificielle dans les organisations, tant dans la fonction RH que dans les opérations pour anticiper les évolutions du marché du travail en tenant compte de l'IA. Nadia Rabouin , MBA, CRHA, directrice, Formation et expertise et Caroline Huot , D.C., conseillère en SST au Centre patronal SST, aborderont les changements majeurs en santé et sécurité du travail au Québec.

En bref

Quoi : Priorités et défis RH 2025

Priorités et défis RH 2025 Quand : mardi 21 janvier, à partir de 8 h

mardi 21 janvier, à partir de 8 h Où : en ligne

en ligne Plus d'information : https://carrefourrh.org/pdp/prioritesrh25

Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH.

Les médias qui souhaitent y participer peuvent s'inscrire en contactant : Patrick Leblanc, Conseiller en affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514 571-6400, [email protected]