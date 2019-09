/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement des demandes monétaires de la FIPEQ-CSQ pour la négociation de la nouvelle entente collective des RSE/

MONTRÉAL, le 13 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la négociation est en cours pour le renouvellement de l'Entente collective des Responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné (RSE), la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) dévoilera dimanche ses demandes monétaires à l'occasion d'une conférence de presse.

Pour la FIPEQ-CSQ, il est important de mieux valoriser la profession de RSE par un important rattrapage de la rémunération, afin de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement dans le réseau des services éducatifs à la petite enfance.

SERONT PRÉSENT(E) S Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ Mélanie Piché, vice-présidente de la FIPEQ-CSQ Marlène Carbonneau, présidente de l'ADIM Estrie Maria Luisa Iturra, première vice-présidente de l'ADIM Montréal Lyne Robichaud, présidente de l'ADIM Laval-Lanaudière Pierre-Antoine Harvey, économiste à la CSQ Nathalie St-Georges, conseillère équité salariale-évaluation des emplois à la CSQ



DATE 15 septembre 2019



HEURE 10 h 30



LIEU Maison du développement durable, salle Sainte-Catherine

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, H2X 3V4

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à assister à la conférence de presse et sont priés de confirmer leur présence auprès de Mathieu Morin à l'adresse courriel suivante : morin.mathieu@lacsq.org

À PROPOS DE LA FIPEQ-CSQ

La FIPEQ-CSQ représente près de 10 000 Responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné (RSE) et 2 500 éducatrices dans les installations des centres de la petite enfance (CPE). Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements: Mathieu Morin, morin.mathieu@lacsq.org, 514 378-5933