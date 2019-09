/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement de la programmation de l'événement de jeux vidéo MEGA-MIGS/

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance numérique, ainsi que La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec dévoileront le mardi 10 septembre la programmation de la première édition conjointe de MEGA-MIGS, présenté par Red Barrels, un rendez-vous à ne pas manquer des amateurs comme des professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Représentant respectivement les passionnés de jeux et les professionnels du domaine, les co-porte-parole Valérie Roberts et Guiz de Pessemier (Outerminds) donneront un aperçu des activités et conférences qui seront présentées du 16 au 19 novembre prochains. Nadine Gelly, directrice générale de l'Alliance numérique et Jean-Martin Aussant, directeur général de La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, dresseront un portrait de l'industrie québécoise et canadienne du jeu vidéo.

Les représentants des médias sont donc conviés au dévoilement de la programmation du MEGA-MIGS :

Quand : Mardi 10 septembre 2019, 11h



Où : Red Barrels, 329 De la Commune Ouest, 2e étage, Montréal,



Qui : Jean-Martin Aussant, directeur général de La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec

Nadine Gelly, directrice générale de l'Alliance numérique

Valérie Roberts, animatrice et chroniqueuse culturelle, porte-parole

Guiz de Pessemier, cofondateur, Outerminds, YouTuber / Twitcher, porte-parole

