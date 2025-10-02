QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le jeudi 2 octobre 2025, Marc-André Dowd, protecteur du citoyen, rendra publics les constats de son rapport annuel 2024-2025.

La conférence de presse aura lieu à 11 h , à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires). Elle pourra être visionnée en direct sur le site assnat.qc.ca.

Les journalistes membres de la Tribune de la presse (ou qui auront obtenu une accréditation de cette dernière) pourront obtenir le rapport SOUS EMBARGO à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires) le matin même, entre 8 h 30 et 9 h 30. Dave Charland, vice-protecteur à l'intégrité publique, Assunta Gallo, vice-protectrice aux services aux usagers et aux mandats spéciaux, ainsi que Tania Roussel, vice-protectrice aux services aux citoyens, seront sur place et pourront répondre aux questions techniques ou de compréhension.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse et qui souhaitent obtenir une accréditation doivent s'adresser au Secrétariat de la Tribune de la presse avant de se présenter à l'Assemblée nationale : 418 643-1357/[email protected].

Le 55e rapport annuel du Protecteur du citoyen sera accessible sur le site protecteurducitoyen.qc.ca le 2 octobre 2025, une fois déposé par la présidente de l'Assemblée nationale, vers 10 h 15.

Obtention du rapport annuel SOUS EMBARGO 2 octobre 2025, entre 8 h 30 et 9 h 30 Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires)

Conférence de presse 2 octobre 2025, 11 h Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires)

