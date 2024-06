/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du RCLALQ pour dénoncer une situation d'ingérence politique et de censure/

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) tiendra demain une conférence de presse en compagnie du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) et de la Ligue des droits et libertés, pour dénoncer une situation d'ingérence politique, de censure et d'atteinte grave à l'autonomie des groupes communautaires.

Date et heure : Jeudi 13 juin 2024, 13h



Lieu : Centre de services communautaires du Monastère

4450 rue Sainte-Hubert, Montréal, salle 533

ou sur Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82881502590?pwd=L2Uz7iSbpZCfHOpgC7z2tWWONWLoEI.1

