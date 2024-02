/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice/

MONTRÉAL, le 11 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant les délais judiciaires en matière criminelle et pénale.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Aux journalistes qui souhaitent participer à la conférence, veuillez s'il vous plaît confirmer votre présence auprès d'Élisabeth Gosselin à l'adresse suivante : [email protected].

DATE : Le 12 février 2024



HEURE : 10 h



LIEU : Palais de justice de Montréal (salle 5.15)



