/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le développement du secteur des pêches en Gaspésie/

QUÉBEC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix, vous invitent à une annonce concernant un soutien financier pour le secteur des pêches et de l'aquaculture.

Date : Le vendredi 5 juillet 2024



Heure : 12 h 45



Lieu : Gaspé

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Sophie J. Barma, Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]