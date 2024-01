/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant la circulation des virus respiratoires et la situation dans les urgences/

QUÉBEC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé, Christian Dubé, le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, et le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec et urgentologue à l'Institut de Cardiologie de Montréal, Dr Gilbert Boucher, feront le point sur la circulation des virus respiratoires et la situation dans les urgences.

La conférence de presse sera diffusée sur la page Facebook du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse les journalistes (incluant les photographes et caméras) doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected].

Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister.

DATE : Mercredi 10 janvier 2024



HEURE : 13 h 30



LIEU : Montréal**

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039