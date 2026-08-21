/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Carlos Leitão en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean/

SAGUENAY, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, sera en visite au Saguenay‒Lac-Saint-Jean les 20 et 21 août 2026.

Il profitera notamment de son passage pour annoncer du financement pour soutenir la croissance de deux entreprises manufacturières de Saguenay et de Saint-Ambroise.

Les représentants des médias sont invités à participer aux annonces suivantes qui se tiendront selon l'horaire ci-dessous :

Date :

21 août 2026

Première annonce : conférence de presse suivie d'une visite

Heure :

9 h 30

Ville :

Jonquière (Québec)

Deuxième annonce : visite avec médias

Heure :

11 h 30

Ville :

Saint-Ambroise (Québec)

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister aux annonces de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h 30, le 21 août 2026 : [email protected], en précisant l'activité visée. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendront les événements sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]