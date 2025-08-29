/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Bourses du député de Viau/

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Le député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec, Frantz Benjamin, a le plaisir d'inviter les médias à la cérémonie de remise des Bourses du député. La cérémonie se tiendra vendredi le 29 août à 15 heures à la Maison du citoyen, 7501 rue François-Perrault à partir de 15 heures.

Les bourses du député de Viau visent à encourager la réussite académique et la persévérance scolaire sont le fruit d'un partenariat avec le Sommet socio-économique. Le député de Viau et les récipiendaires seront disponibles pour des entrevues.

SOURCE Circonscription de Viau

Source : Nadine Pierre, (514) 240-5413