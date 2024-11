/R E P R I S E -- Invitation aux médias - AU TAL, ÇA VA MAL ! Des organisations joignent leur voix à celle du RCLALQ, qui lance une semaine d'actions pour un meilleur accès au Tribunal administratif du logement/

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) tiendra une conférence de presse pour lancer sa semaine d'actions Au TAL, ça va mal! pour dénoncer les graves dysfonctionnements du Tribunal administratif du logement (TAL) et demander un meilleur accès à la justice pour les locataires. Différentes organisations provinciales, régionales et locales prendront part à cette conférence pour unir leur voix à celle du Regroupement. Le RCLALQ appellera également à la mobilisation pour les rassemblements prévus dans le cadre de cette semaine à différents endroits du Québec.

Quoi : Conférence de presse

Date : Le lundi 25 novembre 2024

Heure : 10h30

En personne : Comité social Centre-Sud, 1710 Rue Beaudry (métro Beaudry), salle 2.7

Ou via la plateforme Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/81990720192?pwd=MXxbP1SbD3GHbLJ9k7VOOS17M2jchA.1

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Renseignements : Cédric Dussault, RCLALQ, 514-781-2220