/R E P R I S E -- Invitation aux médias - AU TAL, ÇA VA MAL ! Des actions pour dénoncer les dysfonctionnements du Tribunal administratif du logement/

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la semaine d'actions Au tal, ça va mal ! organisée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), des locataires manifesteront demain pour exprimer leur ras-le-bol des défaillances et iniquités du Tribunal administratif du logement (TAL) et réclamer un meilleur accès à la justice pour les locataires. Plusieurs organisations provinciales, régionales et locales ont annoncé leur appui et leur participation aux rassemblements. Au Tal, Ça Va Mal

Quoi : Manifestations

Date : Mercredi le 27 novembre 2024

Heure et lieux :

Montréal : 1425, boul. René-Lévesque Ouest (disponibilité médias de Cédric Dussault à compter de 11h00; début de la manifestation à 12h)

1425, boul. René-Lévesque Ouest (disponibilité médias de Cédric Dussault à compter de 11h00; début de la manifestation à 12h) Québec : 900, boul. René-Lévesque Est (disponibilité médias de Martin Blanchard à compter de 11h00; début de l'action à 12h)

Renseignements et demandes d'entrevue : Montréal: Cédric Dussault, RCLALQ, 514-781-2220; Québec: Martin Blanchard, RCLALQ, 514-441-5713