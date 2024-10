/R E P R I S E -- Invitation aux médias : Annonce concernant le développement énergétique au Bas-Saint-Laurent/

SAINT-PASCAL, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est invitent les représentants des médias à une conférence de presse au sujet du développement énergétique dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Mathieu Johnson, vice-président principal - développement éolien, recherche et parquet de transactions et Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est s'adresseront aux médias et répondront aux questions.

Date : Le mercredi 16 octobre 2024



Heure : 10 h 30 - début de la conférence de presse



Lieu : Édifice Claude-Béchard Salle de la MRC de Kamouraska 235, rue Rochette Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0





IMPORTANT :

Afin de faciliter votre entrée et vos déplacements, veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Hydro-Québec au 514 289-5005 ou [email protected].

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Caroline Des Rosiers, 514-289-5005, [email protected]