/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 36e cérémonie Hommage au civisme/

QUÉBEC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la cérémonie Hommage au civisme au cours de laquelle le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, remettra des décorations et des distinctions attribuées à ceux et celles ayant accompli un acte de civisme en 2021 ou en 2022.

Consigne pour participer à l'activité médiatique

La cérémonie se déroulera en présentiel seulement.

Accréditation obligatoire

Les personnes représentant les médias qui souhaitent assister à l'activité sans être membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en téléphonant au

418 643-1357 ou en écrivant à cette adresse courriel : [email protected].





DATE : Le 17 septembre 2024



HEURE : 17 h 30



LIEU : Agora Assemblée nationale Québec

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418 809-7269; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]