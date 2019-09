/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 1 re pelletée de terre du projet Solstice Montréal, le mardi 10 septembre 2019/

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec un immense plaisir que le Consortium QMD-Ménard invite les représentantes et les représentants des médias à la première pelletée de terre qui soulignera le début de la construction de Solstice Montréal, un projet de copropriété unique et prestigieux au cœur du centre-ville.

Nous vous attendons :

Date : mardi 10 septembre 2019 Heure : 10 h 30 Lieu : sur le site même du projet, au 1020, de La Montagne, Montréal

Solstice Montréal confirmera l'importance architecturale de notre ville et notre expertise dans la réalisation d'un projet de luxe, avec des détails à dimension humaine. Caractérisé par la chaleur des matériaux, le souci du détail et l'inclusion d'œuvres d'art tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du projet, Solstice Montréal est la quintessence du mode de vie montréalais tant recherché.

Un RSVP avant le 6 septembre serait apprécié. Un goûter suivra.

L'équipe derrière Solstice Montréal

Solstice Montréal, un projet dirigé par le Consortium QMD-Ménard, sera le résultat de la mobilisation des forces des principaux acteurs : Les Entreprises QMD inc., Les Habitations Sylvain Ménard inc., Harden, Kastello Immobilier inc. et Gestion S.J.-S.F. Travaillant en étroite collaboration avec NEUF architect(e)s, Kodem, MP1 et SIX, ils offriront à leurs clients une résidence d'une qualité inégalée.

Renseignements: ou pour confirmer votre présence, veuillez contacter le 514 969 7237 ou envoyer un courriel à : c.degrandpre@solsticemontreal.com