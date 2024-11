/R E P R I S E -- INVITATION AUX JOURNALISTES - La CNESST convie les médias à son Grand Rendez-vous de Montréal/

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les représentants des médias à son Grand Rendez‑vous de Montréal. Cet événement clé en matière de travail au Québec offrira une demi-journée d'ateliers et une journée complète de conférences et d'activités portant sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité.

La programmation du Grand Rendez-vous de Montréal couvre les trois secteurs d'activité de la CNESST, soit les normes du travail, l'équité salariale ainsi que la santé et la sécurité du travail. Il s'agit d'un événement incontournable pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses avides de découvrir des solutions et de meilleures pratiques en matière de prévention.

Lieu Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle - Hall Viger



Date Jeudi 7 novembre 2024



Heures d'ouverture Salon d'exposition : de 8 h à 16 h 15

Ouverture officielle : de 8 h 10 à 9 h 35 Conférences et activités : de 10 h 15 à 15 h 30

Au programme

Ouverture officielle de l'événement, le 7 novembre, en présence de M me Anouk Gagné , présidente-directrice générale de la CNESST, et de M me Louise Otis , présidente du conseil d'administration de la CNESST

, présidente-directrice générale de la CNESST, et de , présidente du conseil d'administration de la CNESST Conférence d'ouverture accessible gratuitement , présentée par Sonia Lupien , neuroscientifique, professeure, auteure et chercheuse de renommée internationale

accessible , présentée par , neuroscientifique, professeure, auteure et chercheuse de renommée internationale Dîner-conférence intitulé De zéro blessure par choix à 100 % santé et performance : mission possible? , animé par Alain Ponsard , conférencier international en santé et en sécurité du travail

intitulé , animé par , conférencier international en santé et en sécurité du travail Salon d'exposition accessible gratuitement au grand public réunissant : quelque 200 fournisseurs de produits et de services liés au travail des spécialistes de la CNESST pour répondre aux questions des visiteurs dans l'aire CNESST

au grand public réunissant : Colloque présentant 10 conférences au choix sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité et animées par des experts

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement ou obtenir une entrevue avec Mme Anouk Gagné sont priés de confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

Source : CNESST

Direction générale des communications

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail