/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Décès d'un travailleur de la Ferme Rive-Sud à Mont-Saint-Hilaire : la CNESST rend publiques les conclusions de son enquête/

SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La CNESST rendra publiques le 29 octobre 2019 les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie, le 10 avril 2019, à un travailleur de la Ferme Rive-Sud, à Mont-Saint-Hilaire.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse à laquelle prendront part Mme Roxana Alina Bindea et M. Luc Lefebvre, ing., inspecteurs responsables de l'enquête, ainsi que Mme Hélène Hamann, directrice en santé et sécurité, tous trois de la Direction régionale de la Yamaska de la CNESST.

Se joindra à eux M. Claude Lapointe, deuxième vice-président et responsable du dossier de la santé et de la sécurité à la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie, qui rappellera l'importance de prendre les mesures de prévention nécessaires pour éviter de tels accidents.

Date : Mardi 29 octobre 2019



Heure : 10 h



Lieu : 2710, rue Bachand

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B6

Source : Héloïse Bernier-Leduc, responsable des communications

Direction régionale de la Yamaska

Téléphone : 450 771-3900, poste 3960

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

