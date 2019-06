/R E P R I S E -- Invitation à la presse - Le commissaire au lobbyisme présente son énoncé de principes pour soutenir les élus dans leur réflexion sur la modernisation de la loi sur le lobbyisme/

LE COMMISSAIRE

AU LOBBYISME

DU QUÉBEC

Nommé par l'Assemblée nationale du Québec dont il relève afin d'assurer son indépendance, le commissaire au

lobbyisme a pour mission de promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme exercées

auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales,

ainsi que de faire respecter la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et le Code de

déontologie des lobbyistes.