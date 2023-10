MONTRÉAL, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des initiatives soulignant son 25e anniversaire, Héma-Québec lance aujourd'hui une expérience de réalité virtuelle qui vise à réduire les appréhensions de la population face au don de sang. Comme la méconnaissance du processus fait partie des principaux freins au don, l'organisme a fait appel à la firme québécoise OVA pour réaliser un projet pilote immersif, déployé dans certains centres de dons et à l'occasion d'activités de recrutement à travers la province.

La réalité virtuelle, avec son potentiel d'immersion et son aptitude à recréer des situations de la vie réelle, est un outil puissant de sensibilisation et d'éducation.

« Il s'agit d'une manière ludique de se familiariser avec le processus de don et, nous l'espérons, de désamorcer certaines craintes que pourraient avoir les gens qui n'ont pas encore donné de sang, mentionne Patrice Lavoie, directeur des relations publiques et du rayonnement à Héma-Québec. À l'heure actuelle, seulement 3 % de la population québécoise donnent du sang. Avec notre proposition, nous souhaitons contribuer à réduire les appréhensions du public envers le don de sang, en montrant la fluidité de l'expérience, auprès d'employés et de bénévoles professionnels et empathiques. »

Le fonctionnement de l'expérience

À l'aide de casques et de manettes de réalité virtuelle, les utilisateurs seront plongés dans un univers animé reproduisant de manière réaliste un centre de don d'Héma-Québec. Au cours de cette expérience virtuelle, les utilisateurs franchiront en accéléré toutes les étapes traditionnelles d'un don de sang, de l'accueil jusqu'au prélèvement. Tout au long de ce parcours, ils seront accompagnés par des avatars représentant le personnel du centre et recevront de l'information sur le don et la démarche.

« L'une de nos priorités dans ce mandat était d'assurer l'authenticité de l'expérience. Avec l'aide de nos technopédagogues, nous avons développé une représentation détaillée du processus de don de sang. L'objectif est d'offrir aux utilisateurs une immersion profonde reproduisant le plus fidèlement possible l'expérience réelle », mentionne Olivier Chartrand, vice-président aux partenariats chez OVA.

Un déploiement graduel

Pendant la première phase du projet pilote, les bénévoles de l'Association des bénévoles de don de sang (ABDS) apporteront les casques avec eux à des activités de recrutement tenues un peu partout au Québec. L'expérience sera également disponible à raison de quelques heures par semaine au Centre de donneurs Héma-Québec de Saint-Bruno et au Globule de Sainte-Foy.

Une seconde phase du projet pilote sera par la suite considérée si la première s'avère un succès.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 600 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

