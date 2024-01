Les programmes mis en place avec Passeport pour ma réussite Winnipeg et RRC Polytech offriront aux étudiant(e)s autochtones et aux nouveaux(les) arrivant(e)s un soutien financier et scolaire, des services de mentorat et des possibilités d'intégration professionnelle.

WINNIPEG, MB, le 22 janv. 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenariats dans le secteur de l'éducation avec Passeport pour ma réussite Winnipeg et Red River College Polytechnic (RRC Polytech). Ces partenariats offriront aux jeunes autochtones et nouveaux(lles) arrivant(e)s de Winnipeg diverses formes de soutien en matière d'éducation, notamment des services de mentorat, des programmes de stages et des bourses d'études. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu d'IG, par l'entremise de sa plateforme communautaire IG Soyez maître de votre avenir, d'aider les groupes défavorisés de la ville à renforcer leur bien-être financier.

« Ces programmes ont une grande portée et représentent un engagement important, et ils témoignent d'une réorientation de notre approche en matière d'investissement dans la collectivité à Winnipeg », explique Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « Nous souhaitons concentrer nos ressources sur le soutien à l'éducation et au développement des objectifs de carrière, afin d'améliorer le bien-être financier, en particulier celui des membres de groupes traditionnellement mal desservis de la ville. Je me réjouis de l'incidence positive que notre travail avec Passeport pour ma réussite Winnipeg et RRC Polytech aura sur le taux d'obtention de diplôme d'études secondaires par les étudiant(e)s autochtones et nouveaux(lles) arrivant(e)s, ainsi que sur les occasions qui s'offriront lorsqu'ils entreprendront des études ou des carrières après le secondaire en bénéficiant du soutien qu'ils méritent. »

Soutien aux étudiant(e)s du secondaire

Le réputé programme national Passeport pour ma réussite est offert à Winnipeg par l'intermédiaire de la Community Education Development Association (CEDA), un organisme de Winnipeg qui fait la promotion de l'éducation afin de créer des opportunités de croissance, de connaissance et de liberté pour les jeunes de la ville. IG et la CEDA travailleront ensemble pour aider environ 750 étudiant(e)s du secondaire inscrit(e)s au programme Passeport pour ma réussite. La majorité de ces étudiant(e)s sont des autochtones ou des nouveaux(les) arrivant(e)s au Canada et, pendant trois ans, ils et elles pourront acquérir des compétences par rapport au monde du travail ainsi que des aptitudes professionnelles. Également, ces étudiant(e)s bénéficieront d'un soutien scolaire, financier et social personnalisé ainsi que de services de mentorat et d'orientation en matière d'éducation postsecondaire. Le programme se concentrera sur les quartiers de Lord Selkirk Park, William Whyte, Dufferin et North Point Douglas.

« Nous savons que la mise en place d'un soutien financier et social adéquat est essentielle pour augmenter le taux d'obtention de diplôme d'études secondaires », souligne Jordan Bighorn, directeur exécutif de la CEDA. « C'est pourquoi ce partenariat avec IG est si important. Nous voulons nous assurer que les étudiants et étudiantes de Winnipeg ont accès à toutes les possibilités qui découlent de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, notamment la possibilité de poursuivre leurs études dans un collège ou une université. »

Nouveau programme de bourses et de perfectionnement professionnel d'IG pour les autochtones, en collaboration avec RRC Polytech

IG a également annoncé un partenariat avec RRC Polytech, le plus grand institut d'apprentissage et de recherche appliqués du Manitoba, afin de mettre en place un programme de soutien complet pour les étudiant(e)s autochtones chaque année au sein de l'école de commerce, de technologie de l'information et d'arts créatifs, et aussi dans l'école d'hôtellerie et d'arts culinaires. Le programme IG Soyez maître de votre avenir fait partie d'un partenariat à long terme qui fournira non seulement un soutien financier aux étudiant(e)s qui poursuivent leurs études, mais aussi un environnement de collaboration leur permettant de profiter d'opportunités de mentorat professionnel.

Ce programme prévoit la création d'un nouveau poste d'accompagnateur(trice) pour le programme IG Soyez maître de votre avenir (IG Empower Navigation Coach) afin d'aider jusqu'à 300 étudiant(e)s issu(e)s des Premières Nations tout au long de leur parcours académique et de promouvoir leur bien-être général, et ce, chaque année. Il établit également un programme de bourses d'études et de perfectionnement professionnel pour contribuer à éliminer les obstacles financiers (en offrant une aide financière pour les frais de scolarité) et créer de nouvelles perspectives de carrière pour jusqu'à 12 étudiant(e)s par année. Ce programme sert de transition et favorise la réussite scolaire et le développement des compétences en leadership lorsque les étudiant(e)s autochtones quittent le programme Passeport pour ma réussite et poursuivent leurs études dans les programmes de certificat et de diplôme offerts par RRC Polytech.

Le programme de bourses d'études et de perfectionnement professionnel offre également des stages rémunérés chez IG Gestion de patrimoine, à Winnipeg, dans le but d'améliorer l'apprentissage des étudiant(e)s, le développement de leurs compétences en leadership et leur permettre d'explorer leurs options de carrière.

« Ce partenariat avec IG Gestion de patrimoine éliminera de nombreux obstacles grâce à l'orientation, au mentorat et au soutien financier, et renforcera notre capacité à soutenir les étudiant(e)s issus des Premières Nations, en veillant à ce qu'ils et elles deviennent non seulement des diplômé(e)s accompli(e)s, mais aussi des leaders prêts à exceller dans leurs domaines d'études et auprès d'employeurs de premier plan au Manitoba, tels qu'IG Gestion de patrimoine. », déclare Jamie Wilson, vice-président, Stratégie pour les Autochtones, Recherche et développement des affaires, RRC Polytech.

Ces deux programmes s'appuient sur les partenariats qu'IG a déjà établis avec l'Université de Winnipeg et l'Université du Manitoba.

Les partenariats avec Passeport pour ma réussite Winnipeg et RRC Polytech font partie de la plateforme communautaire IG Soyez maître de votre avenir, qui offre aux Canadiens et Canadiennes les ressources, les outils et la confiance dont ils et elles ont besoin pour prendre en charge leur avenir financier. Dans le cadre de notre engagement communautaire ciblé, nous pouvons agir concrètement en inspirant la confiance, la littératie et la résilience financières chez les jeunes partout au Canada.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 121,2 milliards de dollars au 31 décembre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 240 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

À propos de Passeport pour ma réussite

Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance à l'échelle nationale qui vise à rompre le cycle de la pauvreté grâce à l'éducation. Son programme primé crée un changement social positif en aidant les jeunes vivant dans des communautés à faible revenu à travers le Canada à surmonter les obstacles rencontrés dans le domaine de l'éducation, à obtenir un diplôme d'études secondaires et à poser les bases d'un avenir prometteur. Grâce au pouvoir collectif des partenariats, le programme innovant de Passeport pour ma réussite prépare les jeunes à affronter l'avenir.

À propos de la CEDA

Depuis près de 40 ans, la CEDA participe activement à l'essor de la collectivité dans les quartiers défavorisés de Winnipeg. Depuis 1979, la CEDA adhère profondément aux valeurs du développement de la collectivité et est convaincue que le fait de permettre à la collectivité de s'exprimer et d'agir est la meilleure façon de donner du pouvoir aux habitant(e)s des quartiers.

À propos de RRC Polytech

Red River College Polytechnic (RRC Polytech) est la seule école polytechnique du Manitoba et le plus grand institut d'apprentissage et de recherche appliqués de la province, avec plus de 200 programmes à temps plein et à temps partiel menant à un diplôme ou à un certificat. Grâce à des formations pratiques et à un enseignement de pointe, nous préparons chaque année plus de 22 000 étudiant(e)s à devenir des leaders dans leur domaine, tout en veillant à ce qu'ils et elles puissent répondre à l'évolution des demandes de l'industrie et contribuer à la croissance économique de la province.

