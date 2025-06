18-19 juin 2025

Grand Quai, Montréal, Québec, Canada

www.iciquantique.ca

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - Selon McKinsey, les technologies quantiques pourraient générer plus de 2 000 milliards de dollars USD de valeur à l'échelle mondiale d'ici 2035 (McKinsey Digital 2024). Le Conseil national de recherches du Canada estime que le quantique pourrait représenter plus de 3 % du PIB national (Doyletech 2020), dépassant ainsi l'empreinte économique du secteur aérospatial canadien.

ICI QUANTIQUE est un événement mondial officiel sur l'industrie et l'innovation, reconnu dans le cadre de l'Année internationale des sciences et technologies quantiques des Nations Unies. Organisé par Industrie Quantique Canada, en partenariat avec Distriq, Zone Innovation Quantique de Sherbrooke, et en collaboration avec The Quantum Insider à titre de partenaire principal en intelligence de marché, ce forum exécutif s'adresse aux décideurs qui souhaitent anticiper les impacts de l'économie quantique émergente.

Pendant deux jours, des leaders du monde des affaires, du gouvernement et de la finance exploreront comment les technologies quantiques commencent à transformer les industries mondiales, les infrastructures économiques et les équilibres stratégiques. Des marchés financiers aux chaînes d'approvisionnement, en passant par les communications sécurisées, ICI QUANTIQUE offre une vision de première ligne sur l'évolution de l'économie quantique -- et sur ce que les leaders doivent comprendre dès maintenant pour s'y préparer.

Temps forts pour les médias :

Conférences et panels : Discussions stratégiques sur le potentiel économique du quantique, ses applications commerciales, ses enjeux géopolitiques et l'état de préparation des secteurs

: Discussions stratégiques sur le potentiel économique du quantique, ses applications commerciales, ses enjeux géopolitiques et l'état de préparation des secteurs Startup Spotlights : Rencontrez les jeunes pousses canadiennes en quantique qui accélèrent la commercialisation

: Rencontrez les jeunes pousses canadiennes en quantique qui accélèrent la commercialisation Quantum Tech Expo : Première vitrine nationale réunissant 23 organisations couvrant l'ensemble des technologies quantiques

: Première vitrine nationale réunissant couvrant l'ensemble des technologies quantiques Accès exclusif pour les médias : Échangez avec plus de 300 leaders des secteurs quantique, technologique, financier et politique international

Les médias accrédités bénéficient de :

Accès complet au programme principal d'ICI QUANTIQUE et à l'Expo Tech

Possibilités d'entrevues avec des conférenciers clés et des startups

Accès aux documents de presse et contenus multimédias

Plus d'information : https://site.pheedloop.com/event/QuantumNow/goodtoknow/media



Demander l'accréditation média : [email protected]

SOURCE Distriq, Zone Innovation Quantique Sherbrooke & Industrie Quantique Canada