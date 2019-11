/R E P R I S E -- Grève des employés du CN : les producteurs de grains réclament des actions immédiates/

LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) participeront à une manifestation organisée ce lundi 25 novembre dans le contexte de la pénurie de propane. Plusieurs centaines de producteurs sont attendus à 10h30 au Centre Claude-Robillard pour cette marche dont le départ aura lieu à 11h et se terminera devant le bureau de circonscription du premier ministre du Canada à Montréal. Des allocutions sont prévues au lieu du rassemblement de la manifestation, à partir de 11h30. Les PGQ réclament des actions immédiates de la part du gouvernement fédéral en lien avec le problème actuel d'approvisionnement en propane.

Les producteurs de grains doivent absolument continuer d'être approvisionnés en propane, et ce, malgré la grève des employés du CN. Ils demandent au gouvernement fédéral de trouver une solution rapidement au problème de livraison que connaît le Québec présentement. Le propane est le combustible utilisé par les producteurs pour effectuer le séchage du grain, procédé indispensable à la conservation, le battage et la commercialisation de la récolte de maïs et de soya.

Cette situation s'ajoute aux obstacles auxquels les producteurs de grains faisaient déjà face cette année. En plus des retards connus en début de saison, les producteurs ont récemment été frappés de plein fouet par l'arrivée hâtive de l'hiver. Des pertes financières importantes ont déjà été observées pour les cultures de maïs et de soya ayant déjà été récoltées et d'autres s'ajouteront pour les superficies qui ne sont toujours pas récoltées. Conséquemment, le soutien du gouvernement du Québec s'avère également essentiel pour traverser cette période de turbulences.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 10 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements: Simon Pierre Côté, 581 985-8774; Mathieu Santerre, 581 996-5344, medias@lorangebleue.biz; Hugues Larocque, Conseiller aux communications, 450 679-0540, poste 8425, hlarocque@pgq.ca

Related Links

http://www.pgq.ca/