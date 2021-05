/R E P R I S E -- Fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes : Ajout d'une navette entre Coteau-du-Lac et la gare Vaudreuil et départs supplémentaires d'autobus/

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - En raison de la fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, exo, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et Mobilité Montréal, procède à l'ajout de deux nouvelles navettes par autobus et à l'ajout de départs sur quelques lignes à compter du 31 mai prochain.

Deux nouvelles navettes :

1) Une nouvelle navette 999 reliera la municipalité de Coteau-du-Lac et la gare Vaudreuil.

Le matin, à compter du 31 mai 2021, en direction de la gare Vaudreuil :

Côteau-du-Lac / face à l'Église 5 h 07 6 h 07 7 h 07 Côteau-du-Lac / Pavillon Wilson 5 h 09 6 h 09 7 h 09 Côteau-du-Lac / Canal de Soulanges 5 h 11 6 h 11 7 h 11 Gare Vaudreuil 5 h 35 6 h 35 7 h 35

Le soir, à compter du 31 mai 2021, en direction de Coteau-du-Lac :

Gare Vaudreuil 16 h 55 17 h 55 18 h 50 Côteau-du-Lac / Canal de Soulanges 17 h 16 18 h 16 19 h 11 Côteau-du-Lac / Pavillon Wilson 17 h 18 18 h 18 19 h 13 Côteau-du-Lac / face à l'Église 17 h 20 18 h 20 19 h 15

2) La nouvelle navette 910, créée la semaine dernière pour pallier les annulations des lignes 7 John-Abbott / Pointe-Claire, 10 et 91 et desservir l'ouest de l'île de Montréal entre la gare Pointe-Claire et le centre d'achats Fairview-Pointe-Claire, bénéficiera d'un horaire légèrement modifié.

Départs supplémentaires d'autobus du secteur La Presqu'île

À compter du 31 mai 2021, des voyages supplémentaires seront disponibles sur les lignes locales d'exo La Presqu'Île suivantes afin d'offrir une correspondance du train #21 vers les autobus :

Ligne 31 : Départ de la gare Pincourt - Terrasse-Vaudreuil à 17:52

- à 17:52 Ligne 41 : Départ de la gare Île-Perrot à 17 h 49

Ligne 42 : Départ de la gare Île-Perrot à 17 h 48

Ligne 43 : Départ de la gare Île-Perrot à 17 h 46

Ligne 46 : Départ de la gare Île-Perrot à 17 h 49

Ligne 47 : Départ de du Domaine / de L'Île-Perrot à 18 h 05

Ligne 51 : Départ de la gare Vaudreuil à 17 h 54

à 17 h 54 La ligne 7 verra son horaire légèrement modifié;

Nous suggérons à la clientèle de bien planifier ses déplacements en utilisant l'application Chrono.

Pour obtenir des mises à jour relatives aux services alternatifs offerts par exo :

www.exo.quebec/avis#68615051

Exo continuera de collaborer avec Mobilité Montréal, l'ARTM et ses partenaires municipaux afin de s'ajuster en continu aux besoins de mobilité des citoyens de ce secteur de la région métropolitaine de Montréal, et ce, pour toute la durée de la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville.

