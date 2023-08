/R E P R I S E -- Fermeture du journal Métro : la CSN demande au gouvernement de sauvegarder l'information locale à Montréal/

MONTRÉAL, le 11 août 2023 /CNW/ - La Fédération nationale de la culture et des communications-CSN (FNCC-CSN) déplore l'annonce de la fermeture du journal Métro et demande une concertation des pouvoirs politiques tant au Québec qu'à la ville de Montréal pour une intervention immédiate et constructive afin de sauver l'information locale partout sur l'île de Montréal.

« On ne peut tout simplement pas laisser aller le seul média qui couvre les actualités politiques, culturelles et sportives dans tous les arrondissements de la métropole du Québec », déclare Annick Charette, présidente de la FNCC-CSN.

La fin précipitée de la distribution via Publisac et la chute massive des revenus qui a été la conséquence ont grandement contribués à fragiliser l'entreprise et ont menés à la situation actuelle.

« Il est temps que le Québec se dote de moyens conséquents pour soutenir l'information locale et régionale essentielle à notre démocratie et à la vitalité des communautés. La presse de proximité a un rôle essentiel à jouer. Ne pas contribuer à sa survie c'est renoncer à la valorisation des activités politiques et sociales qui cimentent les vies de quartier. C'est une responsabilité collective de maintenir cette institution », ajoute la présidente de la FNCC-CSN, qui s'inquiète par ailleurs de l'impact sur les revenus publicitaires des médias du boycott des nouvelles canadiennes par Facebook (Meta).

La FNCC-CSN regroupe 6 000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture.

