/R E P R I S E -- EXO TIENDRA SA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À MONTRÉAL LE 12 JUIN/

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - En conformité avec sa loi constitutive, exo annonce la tenue de la séance publique annuelle du conseil d'administration le 12 juin prochain dès 12 h 00 à Montréal. L'événement se déroulera en présentiel au 1001 boul. Robert-Bourassa, de même qu'en webdiffusion. Une période de questions du public suivra la présentation des intervenants.

Cette séance publique sera l'occasion de revenir sur les réalisations marquantes de l'année, présentées dans le cadre du Rapport annuel 2024 d'exo. Nos experts seront également sur place afin de répondre à vos questions dans le cadre de kiosques dédiés à nos différents services.

« Depuis sa création en 2017, exo a démontré son agilité, sa pertinence et sa capacité à livrer des projets structurants et innovants, adaptés aux besoins des citoyens desservis par exo. Nous sommes ravis de vous inviter à vous joindre à cette séance publique du conseil d'administration d'exo. Ce sera l'occasion de revenir sur les moments forts de l'année 2024 et sur le travail des différents comités du conseil d'administration », a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

Informations importantes

Lieu : Hall du 1001 boul. Robert-Bourassa à Montréal

Posez vos questions en personne ou en ligne

Les participants sont invités à poser leurs questions de trois manières différentes :

En les faisant parvenir à l'avance via le site web d'exo avant le 10 juin à 12 h 00 ;

Sur place, au microphone, lors de la séance publique ;

En ligne, sur le fil de discussion, lors de la séance publique.

Veuillez noter que lors de la période de questions, nous prioriserons les questions posées sur place dans la salle. Si le temps nous le permet, nous conclurons avec des questions posées sur notre site web en direct sur le fil de discussion de l'événement transmis en ligne. Soyez assurés que toutes les questions seront répondues, que ce soit en direct lors de la séance publique ou par courriel suivant l'événement.

Pour assister à la webdiffusion de la séance publique du conseil d'administration d'exo le 12 juin prochain : Séance publique du conseil d'administration d'exo

Pour toutes informations à propos de cette séance publique ou pour nous faire parvenir vos questions à compter d'aujourd'hui pour la période de questions : Exo - Séances publiques

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

