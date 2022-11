/R E P R I S E -- EXO : SYNCHRONISATION DES HORAIRES D'AUTOBUS DANS LE SECTEUR SAINTE-JULIE À COMPTER DU 14 NOVEMBRE/

Secteur Sainte-Julie

- Lignes d'autobus 1, 3, 4, 5 et 8 : les heures de départ et d'arrivée seront ajustées afin d'ajouter des correspondances avec les lignes 325, 330, 350 et 360. - Lignes de taxibus T1, T2 et T3 : les heures de départ et d'arrivée seront également ajustées afin d'ajouter des correspondances avec les lignes 325, 330, 350 et 360. - Lignes 325, 330, 350 et 360: les heures de départ et d'arrivée seront ajustées afin d'harmoniser les correspondances à la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke. - Les lignes 6, 7 et 8, qui effectuent sensiblement le même trajet, seront temporairement fusionnées afin d'offrir un service de correspondance plus efficace en soirée et la fin de semaine. C'est la ligne 8 qui effectuera ce trajet jusqu'à nouvel ordre.