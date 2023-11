/R E P R I S E -- Examens de l'OIIQ - Un pas dans la bonne direction/

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ juge tout de même préoccupant le taux de réussite de 63%, des candidates à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) lors des derniers examens de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Il s'agit, pour l'essentiel, d'un retour à la normale en ce qui concerne la gestion des examens de l'OIIQ.

« C'est un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore plusieurs questions qui devront être élucidées dans les prochaines semaines et prochains mois, » explique Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Parmi les questions qui demeurent, on trouve notamment celle du recalcul des résultats aux examens de septembre 2022 et de mars 2023. Ce sujet est pour le moment sans réponse et il devra être éclairci, aux bénéfices des CEPI.

« Gardons à l'esprit que des centaines de candidates compétentes ont été recalées pour des raisons discutables. Ces femmes ont vécu une remise en question et une perte de salaire injustifiées. Ces éléments-là demeurent et il faudra aller au fond des choses, » ajoute Julie Bouchard.

De meilleures conditions pour les CEPI

La FIQ continue d'insister pour que les employeurs offrent de meilleures conditions de travail et d'exercice aux CEPI puisqu'elles sont trop souvent vues comme des infirmières avec une charge de travail pleine, alors qu'elles sont censées avoir du temps pour se préparer à leur examen final.

Par ailleurs, la FIQ accueille favorablement la décision de l'OIIQ de suspendre son projet de recourir à l'examen américain, communément appelé NCLEX.

