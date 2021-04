/R E P R I S E -- Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Forestville/

SAGUENAY, QC, le 2 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Forestville et les environs de la visite prochaine d'une unité mobile les 21 et 22 avril qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduite de passer les examens requis.

Exceptionnellement, l'unité mobile prévue à Les Escoumins le 22 avril sera déplacée à Forestville. Les personnes ayant déjà fixées un rendez-vous seront contactées.

L'unité mobile sera sur place selon l'horaire suivant, si la demande le justifie :

FORESTVILLE

Dates : Le mercredi 21 avril 2021

De 9 h30 à 12 h et 13h à 16 h 30





Le jeudi 22 avril

De 8 h 30 à 12h et 13h à 15 h 30



Lieu : Hôtel de ville

1, 2e Avenue

Forestville (Québec)

Afin d'assurer un meilleur service, la SAAQ invite la population à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. Il est important de noter que le port du couvre-visage et le lavage des mains sont obligatoires lorsque vous vous présentez sur place. Concernant l'examen pratique, sachez que la désinfection à l'intérieur du véhicule sera effectuée avant et après chaque examen et que le port du masque est obligatoire.

Notez qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais de 23,40 $ s'appliqueront.

Par ailleurs, il est aussi possible d'obtenir, sur rendez-vous uniquement, les services liés à l'évaluation des conducteurs (examens théorique et pratique) au Centre de services situé au 625, boulevard Laflèche.

