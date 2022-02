/R E P R I S E -- Examens de conduite pratique - Une unité mobile sera bientôt à Fermont/

SAGUENAY, QC, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Fermont et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes qui ont un rendez-vous de passer un examen pratique afin d'obtenir un permis de conduire.

L'unité mobile sera sur place selon l'horaire suivant, si la demande le justifie :

Dates : Le lundi 21 février 2022

De 13 h 30 à 16 h 30





Le mardi 22 février 2022

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (si nécessaire)



Lieu : 299, rue le Carrefour, local 39

Fermont (Québec) G0G 1J0

Afin d'assurer un meilleur service, la SAAQ invite la population à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. Il est important de noter que le port du couvre-visage et le lavage des mains sont obligatoires lorsque vous vous présentez sur place. Concernant l'examen pratique, sachez que la désinfection à l'intérieur du véhicule sera effectuée avant et après chaque examen et que le port du masque est obligatoire.

Notez qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront.

Par ailleurs, il est aussi possible d'obtenir, sur rendez-vous uniquement, les services liés à l'évaluation des conducteurs (examens théorique et pratique) au Centre de services de Sept-Îles situé au 280, avenue Arnaud.

