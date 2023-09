/R E P R I S E -- Examens de conduite et aide à la création d'un compte SAAQclic - Une équipe mobile de la SAAQ sera bientôt à Matapédia/

BONAVENTURE, QC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Matapédia et des environs de la visite prochaine d'une équipe mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens. Lors de ce rendez-vous, il sera possible d'être accompagné pour la création de son compte du Service d'authentification gouvernementale afin d'accéder à SAAQclic. Puisque la vérification de l'identité se fait en présence d'un membre du personnel, il suffira de montrer deux pièces d'identité, dont une avec photo. De plus, vous devez avoir déjà été inscrit au régime d'assurance maladie du Québec et avoir en main le numéro de votre carte. Les pièces d'identité acceptées sont les suivantes :

carte d'assurance maladie;

permis de conduire du Québec;

passeport canadien (même s'il est expiré) ou étranger;

carte de résidence permanente;

carte de citoyenneté avec photo;

carte des Forces armées canadiennes;

certificat de naissance du Québec, d'une autre province canadienne ou d'un territoire canadien;

certificat de statut d'Indien;

dans le cas des réfugiés, toute lettre ou tout document officiel délivré par Immigration Canada et prouvant le statut de réfugié.

Les examens de conduite théorique et pratique sont offerts sur rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Noter qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront.

L'équipe mobile sera sur place selon l'horaire suivant, si la demande le justifie :

Date : Le 20 septembre 2023, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h



Lieu : Salle communautaire de Matapédia

5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Matapédia (Québec)

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Source : saaq.gouv.qc.ca; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]