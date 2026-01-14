/R E P R I S E -- Étude publique - Étude du budget 2026 et du PDI 2026-2035 de la Ville de Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la STM/

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - La Commission sur les finances et l'administration convie la population montréalaise à participer à l'étude publique du budget de fonctionnement 2026 et du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035 de la Ville de Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la Société de transport de Montréal (STM).

Dates : Du 14 au 22 janvier 2026

Lieu : Salle des Armoiries, hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6

Entrées place Vauquelin et rue Gosford

Les différentes présentations par les services municipaux, les sociétés paramunicipales et la STM seront suivies d'une période de questions et commentaires du public et des commissaires.

Les séances seront accessibles par la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes. Le calendrier complet des séances et les documentations afférentes seront à retrouver sur la page web consacrée à ce dossier: ville.montreal.qc.ca/etudebudget2026.

Après avoir pris connaissance des présentations des services et organismes municipaux, la Commission élaborera ses recommandations qu'elle soumettra à l'administration. Les recommandations seront présentées et adoptées lors d'une assemblée publique webdiffusée qui se tiendra le lundi 26 janvier 2026 à 11 h 00, à la Salle des Armoiries de l'hôtel de ville de Montréal. La présentation des recommandations sera suivie d'une période de questions et commentaires du public.

Accessibilité

L'hôtel de ville dispose d'une entrée accessible et de plain-pied du côté de la place Vauquelin et d'une salle de bain accessible;

La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite;

Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) ou en American Sign Language (ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes;

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes par téléphone au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected] .

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur les finances et l'administration est présidée par M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville de LaSalle. M. Nicolas Jolicoeur, conseiller d'arrondissement du Sud-Ouest, ainsi que Mme Julie Brisebois, mairesse du Village de Senneville, en assument la vice-présidence.

Les membres sont : M. Alexandre Devaux-Guizani, conseiller de la Ville de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ; Mme Amélie Cliche, conseillère d'arrondissement d'Outremont ; M. Gerlando Guarraggi, conseiller d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ; Mme Mercedez Plante, conseillère d'arrondissement d'Outremont ; Mme Michèle Tremblay, conseillère d'arrondissement de Verdun ; Mme Milany Thiagarajah, conseillère de la Ville de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ; M. Victor Esposito, conseiller de la Ville d'Ahuntsic-Cartierville ; Mme Josefina Blanco, conseillère de la Ville de Rosemont-La Petite-Patrie et M. Martin St-Jean, maire de la Ville de Beaconsfield.

