/R E P R I S E -- Établissements récalcitrants au télétravail - Les employeurs doivent être rappelés à l'ordre selon la CSQ/

MONTRÉAL, le 13 déc. 2020 /CNW Telbec/ - « Malgré les appels répétés du gouvernement et de la santé publique du Québec afin que les employeurs privilégient le télétravail, plusieurs directions refusent de mettre de l'avant ces mesures pourtant essentielles dans le contexte actuel ».

La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, dénonce une situation déplorable qui a cours actuellement dans certains établissements scolaires privés, centres de services scolaires et d'autres organisations.

« Le premier ministre, le ministre du Travail et le ministre de l'Éducation doivent intervenir rapidement et fermement auprès de ces directions afin qu'elles soient ramenées à l'ordre pour permettre au personnel de faire du télétravail. C'est non seulement une question de santé publique, mais c'est également une question de respect des droits des travailleuses et travailleurs de ces établissements dans un contexte sanitaire préoccupant », souligne la leader syndicale.

Cette dernière ajoute que la CSQ a interpellé le ministre de l'Éducation et le directeur de la santé publique le 17 novembre dernier pour qu'ils interviennent : « D'un côté, la santé publique nous a répondu qu'il revenait au ministre Jean-François Roberge de sévir à ce sujet et, de l'autre, notre demande est restée lettre morte au cabinet du ministre. »

Sonia Ethier qualifie d'inconcevable le fait que le télétravail soit systématiquement refusé alors qu'il est tout à fait possible que cette directive soit respectée hors des heures de travail avec les élèves ou dans le cas du personnel administratif.

La présidente de la CSQ ajoute que les motifs invoqués par les directions sont loin d'être sérieux et dénotent même un manque de confiance envers le personnel : équité avec les autres corps d'emploi, crainte que certains enseignants et enseignantes n'accomplissent pas toutes leurs heures, protection de l'image des enseignantes et enseignants auprès de la population, etc.

Sonia Ethier termine en demandant au premier ministre et à son ministre de l'Éducation d'adopter sans tarder un ton plus ferme à l'endroit des directions d'établissements scolaires privés et de centres de services scolaires qui continuent d'ignorer les directives touchant le télétravail émises justement par leur propre gouvernement. « François Legault hausse le ton lorsqu'il s'agit de rabrouer les individus qui ne respectent pas les consignes sanitaires. J'ose espérer qu'il sera aussi exigeant et ferme envers ses directions délinquantes », conclut Sonia Ethier.

Liste de certains établissements refusant le télétravail

Centres de services scolaires

CSS de l'Estuaire;

CSS du Lac-Abitibi;

CSS du Lac-Témiscamingue;

CSS de la Riveraine;

CSS De la Jonquière (personnel de soutien et personnel professionnel);

CSS Beauce-Etchemin (personnel de soutien);

Commission scolaire Eastern Townships.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545

Liens connexes

http://www.lacsq.org/