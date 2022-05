/R E P R I S E -- Est-de-l'île de Montréal : Des mesures structurantes doivent être appliquées dès maintenant pour pouvoir passer à travers l'été/

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Des professionnelles en soins se sont réunies ce midi devant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour réclamer à leur employeur des mesures immédiates pour retenir le personnel, alors que les prochaines semaines s'annoncent catastrophiques avec les débordements réguliers de l'urgence et la fermeture de nombreux lits d'hospitalisations à cause du manque de personnel.

« Les sit-in se sont multipliés à l'urgence depuis plusieurs semaines, mais l'employeur ne présente aucune solution à court et à très court terme, dénonce le président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (FIQ-SPS-ESTIM), Denis Cloutier. Le comité qui devait se pencher sur la situation à l'urgence dès le mois de mars n'a toujours pas été mis sur pied. Avec la fin des primes COVID la semaine prochaine, la situation sera explosive pour les patient-e-s de l'Est-de-l'Île de Montréal », prévoit-il.

Au cours des dernières semaines, le taux d'occupation de l'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Santa Cabrini a régulièrement dépassé les 150 %.

Malgré les engagements du ministre de la Santé et du PDG du CIUSS de l'Est-de-l'Île de Montréal à réserver les quarts de travail favorables aux professionnelles en soins du réseau public, le recours à la main-d'œuvre indépendante continue de s'accroître. « Quand un poste de jour en CLSC est offert à du personnel d'agence, c'est qu'on a atteint le fond du baril. Quel avantage y a-t-il alors de travailler sur des centres d'activités qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que le risque de devoir rester en temps supplémentaire obligatoire est quotidien? C'est sûr que dans ces conditions, les professionnelles en soins quittent le CIUSS. »

Présente au rassemblement pour y rencontrer les professionnelles en soins, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Julie Bouchard, estime que le temps presse et que le gouvernement a tout intérêt à s'asseoir rapidement avec son organisation pour convenir de mesures incitatives, car l'été s'annonce extrêmement difficile. C'est le cas au CIUSSS de l'Est-de-l'île et à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais également dans tout le réseau.

« Les professionnelles en soins ont besoin de vacances, mais elles ont aussi besoin de savoir que leurs patient-e-s seront en sécurité pendant leur absence. Elles ont besoin de savoir que tout est fait pour qu'elles et ils reçoivent des soins de qualité et sécuritaires. Quel est le plan, M. Dubé, alors que les primes COVID prennent fin, que les vacances commencent, que les urgences débordent partout au Québec et que la reprise des activités est en cours? Des solutions, il y en a, il s'agit de travailler ensemble dès maintenant. » de déclarer Julie Bouchard.

À propos de la FIQ-SPSESTIM

Le Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (SPS-ESTIM) représente plus de 4 500 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent plus de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Nous sommes des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

