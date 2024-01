/R E P R I S E -- Entente de principe chez Air Transat/

MONTRÉAL, le 7 janv. 2024 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) annonce la conclusion d'une nouvelle entente de principe ce dimanche soir avec Air Transat en vue de renouveler la convention collective des 2100 agents de bord de l'entreprise. Des assemblées générales syndicales auront lieu dans les prochains jours pour leur en dévoiler le contenu et la soumettre à leur vote. D'ici là, le SCFP n'émettra aucun commentaire sur le sujet.

La convention collective de ces agents de bord basés aux aéroports de Montréal (YUL) et de Toronto (YYZ) est arrivée à échéance le 31 octobre 2022. La négociation a commencé officiellement le 27 avril 2023. Le 27 novembre dernier, ils ont adopté un mandat de grève à la quasi-unanimité, soit par un vote à 99,8 %, de loin le plus haut résultat de l'histoire de la composante Air Transat du SCFP.

Puis, une entente de principe entre les parties était intervenue le 14 décembre dernier. Mais lors d'assemblées générales tenues du 20 au 23 décembre, les agents de bord avaient voté à 98,1 % pour la rejeter, à un taux de participation de 87 %.

La composante Air Transat fait partie de la Division aérienne du SCFP, qui représente plus de 18 500 agents de bord chez Air Transat, Air Canada, Air Canada Rouge, Sunwing, WestJet, Encore, Calm Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines, PAL et Pascan.

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 740 000 membres dans tout le pays et représente notamment des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756