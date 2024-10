/R E P R I S E -- Don d'organes et de tissus humains - Héma-Québec accueille favorablement le rapport de la Commission de la santé et des services sociaux/

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Héma-Québec accueille favorablement les recommandations du rapport de la Commission de la santé et des services sociaux, déposé dans le cadre du Mandat d'initiative visant à étudier les moyens facilitant le don d'organes ou de tissus au Québec, notamment l'instauration de la présomption du consentement.

Héma-Québec avait participé avec intérêt aux audiences publiques et aux discussions qui se sont tenues dans le cadre des travaux de la Commission afin de partager son point de vue et de mettre à contribution son expertise et ses connaissances. Héma-Québec - qui a la responsabilité du prélèvement, de la transformation, de la qualification, et de la distribution des tissus humains - avait alors fait valoir plusieurs recommandations reprises dans le rapport, dont les deux suivantes :

La mise en place d'un registre centralisé unique pour permettre à toute personne d'enregistrer son consentement ou non-consentement;

L'élaboration et la mise en place, avec le soutien du gouvernement, d'une campagne continue de sensibilisation et d'éducation ayant pour objectif d'accroître le don d'organes et de tissus auprès de la population en général (avec une attention particulière à certains groupes ciblés).

Héma-Québec accueille également favorablement la première recommandation de la Commission, soit :

Qu'une loi-cadre sur le don d'organes et de tissus soit présentée, et qu'un organisme responsable soit désigné pour sa mise en application.

Précisons d'ailleurs qu'une loi-cadre existe déjà pour le don de tissus humains (et autres produits biologiques humains) - la Loi sur Héma-Québec et le Comité de biovigilance - et qu'Héma-Québec est l'organisme responsable de sa mise en application.

« Héma-Québec continuera à suivre de près cette initiative importante et à collaborer avec le gouvernement et les différentes instances afin d'améliorer le processus de don pour les familles et les professionnels de la santé, au bénéfice de toute la population québécoise, souligne la présidente et chef de la direction d'Héma-Québec, Nathalie Fagnan. Je salue d'ailleurs en mon nom et en celui de mes collègues le travail des membres de la Commission. »

Héma-Québec : nouveau mandat de distributeur unique de tissus humains

Rappelons qu'Héma-Québec gère la Banque publique de tissus humains. Comme mentionné ci-haut, elle est responsable de prélever, de transformer, de qualifier et de distribuer les tissus humains afin de répondre aux besoins de la population québécoise. Par ailleurs, Héma-Québec s'est vu confier, par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la gestion exclusive de l'approvisionnement en tissus humains pour l'ensemble du réseau de la santé, un mandat qui entrera en vigueur le 2 décembre 2024. Avant l'obtention de ce mandat, Héma-Québec fournissait 60% des tissus humains aux hôpitaux de la province.

Pour assumer ses nouvelles responsabilités, Héma-Québec a mis en place un système d'achat centralisé. Précisément, un registre centralisé de traçabilité des produits et de suivi des effets indésirables sera disponible suivant en ce sens une recommandation formulée par le Comité de biovigilance. Une période de transition est en cours pour permettre aux centres hospitaliers d'arrimer leur processus d'approvisionnement à ce système. Également, un plan de communication et d'accompagnement est présentement déployé pour informer tous les acteurs de ce changement important.

Mentionnons qu'en 2023-2024, Héma-Québec a distribué 5 400 tissus humains aux centres hospitaliers de la province. Ces tissus se divisent en cinq types : tissus oculaires (cornées et globes), valves cardiaques, tissus artériels, tissus cutanés (peau) et tissus musculosquelettiques (tendons et os).

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

SOURCE Héma-Québec

Source et renseignements : Patrice Lavoie, Directeur des relations publiques et du rayonnement, Héma-Québec, 514 567-7496