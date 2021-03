/R E P R I S E -- Dévoilement d'un rapport : croissance de la détresse psychologique, disparition d'emplois et exode des travailleurs et travailleuses/

La culture en péril

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'APASQ, l'AQAD, l'ARRQ, la FNCC-CSN, la GMMQ, TRACE, l'UDA et l'UNEQ dévoilent aujourd'hui un rapport inquiétant sur l'état des lieux de la culture. Alors que plus de 30 000 personnes ont perdu leur emploi depuis le début de la pandémie dans ce secteur, que la détresse psychologique s'ajoute à la précarité financière et qu'un nombre important songe à abandonner leur carrière, il y a urgence d'agir.

En effet, en plus de dessiner un portrait sombre de la réalité économique, le regroupement d'associations a sondé plus de 2 000 de leurs membres afin d'en connaître davantage sur leur état de santé psychologique et leurs réflexions par rapport à leur avenir dans leur discipline artistique. Les constats sont criants : nos artistes et créateurs ont bien peu de moyens pour traverser une crise comme celle que l'on vit et leur apport à notre société est insuffisamment valorisé, comme en témoignent leurs conditions de vie.

Cette démarche concertée inédite, constituant une première au Québec, s'appuie sur une volonté commune de changer les choses en profondeur afin de s'assurer que non seulement nos institutions culturelles soient en santé, mais aussi nos artistes et nos créateurs !

Dépression majeure et pensées suicidaires

Les données récoltées lors de ce sondage sont inquiétantes. Plus de 43 % des répondants présentent des symptômes de dépression majeure (tristesse, mélancolie, déprime, perte d'intérêt pour le travail, passe-temps ou autre). De ce nombre, 11,7 % des gens indiquent avoir eu des pensées suicidaires durant la dernière année. Pour 72 % de nos répondants qui vivent de la détresse psychologique, celle-ci est associée entièrement (26 %) ou partiellement (46 %) à la pandémie. Les répondants mentionnent du même souffle un manque de ressources psychologiques professionnelles pour les aider à passer au travers.

Ces résultats révèlent une réelle crise de santé mentale dans le secteur culturel, causée en partie par les fortes pressions économiques préexistantes à la pandémie, exacerbées par celle-ci et par la précarité du statut d'artiste.

Exode des artistes et créateurs

Cette prise de conscience dévastatrice révèle une urgence d'agir afin de soutenir les travailleuses et les travailleurs du milieu qui, dans une proportion de plus de 41 %, ont considéré ou considèrent abandonner leur carrière et leur domaine de création.

Dans l'industrie de l'information, de la culture et des loisirs, c'est 24 % des emplois qui ont disparu. Actuellement, les pertes d'emplois affectent plus de 30 000 personnes. Le risque d'une perte d'expertise menace le rayonnement de la culture québécoise et son avenir.

Assombrissant le tableau, force est de constater que les sommes dégagées ne se rendent pas toujours jusqu'aux artistes, créateurs et professionnels du secteur. La situation précaire qui existait avant la pandémie est maintenant devenue insoutenable. Le seuil de faible revenu pour une personne seule au Québec, en 2017, est établi à 24 220 $, montant que les travailleurs autonomes des arts et de la culture n'arrivaient pas à atteindre en 2019 (varie de 14 000 $ à 21 000 $). Depuis 2004, deux fois plus d'artistes, créateurs et professionnels doivent cumuler plus d'un emploi.

Agir maintenant pour la survie de la culture

Les associations souhaitent proposer tant aux gouvernements qu'à l'ensemble des parties prenantes de la culture trois chantiers de travail qui incluent des mesures de soutien concrètes visant à assurer la relance et la pérennité du secteur de la culture.

Réformer les lois, il y a urgence d'inclure les travailleurs autonomes au régime d'assurance emploi et de procéder à la révision en profondeur des deux lois sur le statut de l'artiste (LSA). Réviser les modèles de financement de la culture Nous soutenons qu'il faut revoir la chaîne de financement et la hauteur de la contribution publique pour s'assurer qu'elle ruissèle jusqu'aux artistes, créateurs et professionnels de la culture et y intégrer les changements dans les habitudes de consommation du contenu culturel notamment au niveau numérique. Injecter des budgets inédits en culture pour assurer la relance des institutions muséales, des salles de spectacle, des théâtres et des festivals. Des sommes doivent être réservées pour des programmes de soutien en santé mentale et d'appui à la création et au renouvellement des expertises.

Pour consulter le rapport détaillé: https://bit.ly/30FwPbr

Citations

« La crise économique et psychologique qui accable le secteur culturel ne peut plus durer. Le portrait présenté par nos membres est choquant et doit servir de son de cloche pour démarrer une action concertée afin de les soutenir. Le succès de la relance du secteur des arts et de la culture dépend largement de ses artistes, créateurs, professionnels et artisans. »

- Pascale St-Onge, présidente de la FNCC-CSN

« Si on veut que la culture continue d'être le miroir de la société québécoise, dans toute sa diversité, il faut assurer la mise en œuvre de mesures pérennes de soutien aux conditions de vie des artistes. Les chiffres dévoilés aujourd'hui démontrent qu'il faut plus que de l'argent. Il faut de l'écoute, de la considération et un dialogue continu, car sans artistes, il n'y a pas de culture. »

- Sophie Prégent, présidente de l'UDA

« En plus de la mise en pause des salles de spectacles, l'arrêt des activités dans le domaine de l'évènementiel et la fermeture des écoles de musique prive de nombreux musiciens de revenus importants. Les répercussions vont durer encore longtemps pour toute une catégorie de travailleuses et de travailleurs au statut précaire, sans filet de protection sociale. »

- Luc Fortin, président-directeur général de la GMMQ

« Le spectacle vivant, c'est annuellement 22 000 représentations payantes, qui accueille 8,75 millions de spectateurs pour des revenus de billetterie de 337 M$. L'impact économique et humain a été énorme en 2020-21, on a besoin rapidement d'un plan de relance des arts vivants de la part du gouvernement. »

- Viviane Morin, directrice générale de l'APASQ

« Il est important d'assurer l'accessibilité aux ressources nécessaires et d'offrir une qualité de vie à nos artistes qui font briller le Québec, par leurs talents et leur créativité. Les chiffres du rapport prouvent un réel essoufflement et constituent une menace à la pérennité et à la vitalité du secteur culturel québécois, notamment dans le secteur des arts dramatiques. »

- Marie-Eve Gagnon, directrice générale de l'AQAD

« Le Québec ne peut se permettre de perdre ses talents et son expertise. Essentiels au rayonnement de la culture québécoise ici et à l'international, les artistes et les réalisateurs sont des ambassadeurs et des créateurs de notre culture collective. »

- Mylène Cyr, directrice générale de l'ARRQ

« La saison des festivals est à nos portes, il faut de toute urgence que les intervenants du milieu des arts vivants travaillent sur un plan avec la Santé publique et le MCCQ. Un leadership est nécessaire. »

- François Deschamps, co-porte-parole de TRACE

« Si la pandémie doit avoir un impact positif, cela doit être de nous donner l'occasion de redorer cette industrie et de bonifier les conditions de travail des écrivaines et des écrivains. Il faut saisir cette occasion d'agir pour ne pas retourner en arrière et restaurer l'équité dans le traitement fait aux artistes afin de préserver notre vitalité culturelle. »

- Suzanne Aubry, présidente de l'UNEQ

