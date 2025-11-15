/R E P R I S E -- Convocation aux médias - Le SFPQ manifeste contre Pulsar, l'opérateur du REM/

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le nouvel opérateur du Réseau express métropolitain (REM), qui se nomme Pulsar, se retrouvera sous les projecteurs pour les mauvaises raisons, en fin de semaine, lors de l'inauguration de sa nouvelle ligne. Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) tiendra une action de visibilité ce samedi afin de sensibiliser les usagers du REM aux problématiques vécues par ses membres. L'employeur fait preuve de laxisme envers les enjeux de santé et sécurité des travailleuses et travailleurs en plus de mépriser leur droit d'association, déplore le SFPQ.

« Depuis plus de six mois, l'employeur maintient des relations de travail tendues, ce qui laisse entrevoir un processus ardu pour la négociation de la première convention collective de nos membres. Il bafoue le droit d'association en contournant les personnes représentantes syndicales chaque fois qu'il peut le faire. Les personnes dirigeantes de Pulsar inventent également leurs propres règles en matière de santé et sécurité défiant celles de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et vont même jusqu'à congédier les personnes syndiquées qui soulèvent des problématiques en les remplaçant par sous-traitants. L'étoile de Pulsar comme employeur pâlit a vu d'œil et nous entendons le faire savoir haut et fort à la population », indique Nicolas Leduc-Lafantaisie, président régional du SFPQ.

Le SFPQ représente le personnel responsable de la maintenance des bâtiments du Réseau express métropolitain (REM) comptant une quarantaine d'employés.es.

Manifestation du SFPQ et point de presse

Date : Samedi le 15 novembre Heure : 11h à 13h Lieu : 400, boulevard Deux-Montagnes à Deux-Montagnes

