/R E P R I S E -- CONSULTATION NATIONALE SUR LE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS AGRICOLES: LES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC FONT LE POINT SUR LEURS ATTENTES/

LONGUEUIL, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - En marge de la consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) font le point sur leurs attentes. En juin dernier, les PGQ se sont montrés favorables à l'annonce par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, d'une consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles. Considérant que les superficies destinées aux activités agricoles en zone agricole et hors zone agricole restantes demeurent notre dernier rempart pour faire face à un avenir complètement imprévisible en termes de production alimentaire, il nous apparaît essentiel de réitérer l'importance capitale de bien protéger les terres agricoles du Québec.

« Pour nous, il est essentiel de protéger nos terres agricoles. Notre jardin n'est pas grand et on a besoin de chacun de ses morceaux pour assurer une production agricole suffisante et de qualité dans le contexte des nombreuses menaces à notre productivité. Ultimement, nous espérons que cette consultation permettra d'émettre des constats qui favoriseront la vitalité économique des régions, l'autonomie alimentaire de la province, et assureront que les conditions soient intéressantes et motivantes pour la relève et ainsi pérenniser la production agricole québécoise », affirme le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

Il est indéniable que le territoire agricole demeure sous pression et que la zone agricole et les superficies en production agricole ne cessent de diminuer. Ainsi, la consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles doit être un levier pour le gouvernement pour exprimer plus clairement la nécessité de mieux protéger le territoire agricole et son potentiel.

Première consultation nationale depuis l'adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978), celle-ci a débuté cet été et aborde successivement trois grandes thématiques, soit le territoire agricole, les activités agricoles et la propriété des terres agricoles.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

