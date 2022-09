MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins, présentera une mise à jour des prévisions économiques et financières le 27 septembre 2022.

Les principaux thèmes abordés seront l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et son incidence sur les perspectives économiques.

Il sera question du risque élevé de récession dans plusieurs pays. Combien de hausses de taux d'intérêt directeurs seront encore nécessaires pour maîtriser l'inflation? Un atterrissage en douceur est-il encore possible? À quoi peut-on s'attendre pour le Québec et l'Ontario? Quels sont les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de résilience?

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette conférence Web qui se tiendra le 27 septembre de 12 h 00 à 12 h 45 (HE). L'événement se tiendra en français et se conclura par une période de questions.

Veuillez nous contacter pour une entrevue après la conférence ou pour obtenir plus d'information.

