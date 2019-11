/R E P R I S E -- Comme le temps file! Le 80e anniversaire du signal horaire du Conseil national de recherches du Canada/

Le signal horaire, entendu pour la première fois sur les ondes du réseau Radio One de la CBC en 1939

OTTAWA, le 5 nov. 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui le 80e anniversaire de l'émission la plus longuement diffusée -- tout en étant celle qui est de la plus courte durée -- que les Canadiennes et Canadiens peuvent syntoniser sur le réseau Radio One de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). En effet, c'est le 5 novembre 1939 que le premier signal du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a été entendu à 13 h pile sur les ondes de la CBC.

Un bref historique de la comptabilisation du temps au Canada au cours des 96 dernières années

1923 : Les astronomes de l'Observatoire fédéral de radioastrophysique créent une station radio de signaux horaires à ondes courtes.

1929 : La transmission périodique quotidienne commence en janvier. Afin de couvrir tout le Canada, la station envoie automatiquement son indicatif d'appel en code Morse une fois par heure et les impulsions sont codées pour déterminer l'heure de la journée.

1938 : Les indicatifs d'appel du CHU sont utilisés pour la première fois dans la transmission de l'heure canadienne, sur les fréquences 3 330 kHz, 7 335 (7850 depuis 2009) kHz et 14 670 kHz.

1939 : Le signal du CNRC est entendu sur les ondes du réseau Radio One de la CBC pour la première fois.

1970 : La gestion du CHU est passée des astronomes aux physiciens au CNRC, ce qui confère la responsabilité de maintenir l'heure officielle du Canada au plus grand organisme des sciences et de recherche du gouvernement du Canada.

2019 : Près de 50 ans plus tard, le CNRC continue d'être le chronométreur officiel du Canada.

Les faits en bref

Depuis les années 1950, le CNRC utilise les horloges atomiques au césium, les meilleurs chronométreurs du monde.

Le CNRC fait fonctionner une horloge atomique à fontaine de césium où les atomes de césium sont d'abord lancés avec des faisceaux laser vers le haut, puis retombent sous la force de la gravité comme l'eau d'une fontaine.

Le CNRC dispose d'un protocole d'authentification de l'heure réseau qui permet à toute la population canadienne de synchroniser leur horloge d'ordinateur avec l'heure officielle.

La station CHU est située à quelque 15 km au sud-ouest d' Ottawa à 45° 17' 47" N, 75° 45' 22" O.

à 45° 17' 47" N, 75° 45' 22" O. Depuis 1990, l'heure officielle du Canada est présentée par les diffusions du CHU en temps universel coordonné (UTC) et des annonces vocales numériques sont utilisées.

est présentée par les diffusions du CHU en temps universel coordonné (UTC) et des annonces vocales numériques sont utilisées. Le CNRC a deux numéros de téléphone qui annoncent l'heure de la journée. Ces numéros sont accessibles au grand public en français au 613-745-9426 ou en anglais au 613-745-1576.

