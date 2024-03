/R E P R I S E -- BUDGET DU QUÉBEC 2024-2025 : LES PRODUCTEURS DE GRAINS RESTENT SUR LEUR APPÉTIT/

LONGUEUIL, QC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) réagissent à la présentation du budget provincial 2024-2025 en soulignant l'écart majeur qui demeure entre les besoins du secteur québécois des grains et les mesures mises de l'avant par le gouvernement.

« Nous réagissons positivement à l'annonce de 10 millions $ par année pour des investissements à caractère durable et à l'annonce d'un fonds de 50 millions $ dédié à la relève agricole. Toutefois, le budget ne comprend aucune amélioration de la rétribution des pratiques agroenvironnementales en cours d'implantation ni de trace d'un programme financier spécifique pour les régions éloignées. Des investissements plus importants nous semblent nécessaires afin que notre secteur maintienne sa compétitivité, son impact économique positif pour le Québec et continue de répondre aux attentes sociétales à son endroit », déclare M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Un financement annuel de 50 M$ réclamé

En effet, les PGQ réclament un programme permanent doté d'une enveloppe de 50 millions $ par année afin de compléter la transition vers des pratiques agroenvironnementales durables et innovantes. Ils réclament également un programme pour soutenir la rentabilité des producteurs des régions éloignées, qui est beaucoup moindre qu'ailleurs au Québec.

Les PGQ soulignent par ailleurs le soutien offert par le gouvernement à AgrÉcoles et aux Jardins de solidarité.

« Nous notons aussi que, des 380 millions $ identifiés pour le secteur agricole au cours des 5 prochaines années, 264 millions $ seront consacrés au financement du programme de crédit de taxes foncières agricoles. Il ne s'agit pas d'un soutien à notre secteur, mais bien d'une compensation liée à une taxation municipale injuste. Il serait temps que le gouvernement du Québec planche sur une solution permanente à cette problématique importante », conclut M. Overbeek.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

