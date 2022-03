/R E P R I S E -- Budget 2022-2023 : Medtech Canada soumet ses recommandations en matière de développement économique et d'innovation/

MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Medtech Canada soumet ses recommandations au ministère des Finances du Québec en matière de développement économique et d'innovation, dans le cadre de ses consultations prébudgétaires. Medtech Canada met également de l'avant des idées novatrices pour une dépense d'argent public plus efficiente dans le milieu de la santé québécois.

Spécifiquement, Medtech Canada soutient l'importance de prioriser le déploiement des mesures de la Stratégie gouvernementale des marchés publics, qui a comme visée d'encourager les achats de technologies et produits québécois par l'État dans tous les domaines, y compris la santé. Pour ce faire, des fonds permettant notamment l'application de cette ambition sont nécessaires, particulièrement en tenant compte des nouveaux modes d'adjudication proposés et fondés sur autre chose que le plus bas prix conforme. Également, Medtech Canada soutient qu'il est nécessaire pour le gouvernement de manifester clairement sa grande volonté de permettre aux soumissionnaires et en particulier aux PME de proposer des solutions innovantes ou alternatives lors d'appels d'offres publics, et cela passe par un investissement public conséquent.

« Medtech Canada est un interlocuteur incontournable pour le gouvernement du Québec en matière de finances publiques, d'approvisionnement en santé et d'innovation. Notre association est fière de son implication dans le cycle qui entoure la réflexion et le dépôt du budget du gouvernement du Québec. En effet, Medtech Canada souhaite offrir au gouvernement des solutions concrètes afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux et de l'utilisation des fonds publics », affirme M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

Voici les principales recommandations de Medtech Canada en lien avec les consultations prébudgétaires 2022-2023 :

Prioriser le déploiement des mesures de la Stratégie gouvernementale des marchés publics; Dégager des fonds dédiés à l'intégration de l'innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux; Prioriser les mesures des diverses Stratégies gouvernementales pertinentes au secteur des technologies médicales.

