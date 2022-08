/R E P R I S E -- BRP TRANSFORME L'EXPÉRIENCE DE NAVIGATION AVEC LES TOUT NOUVEAUX MODÈLES MANITOU, ALUMACRAFT ET QUINTREX ET LE MOTEUR HORS-BORD RÉVOLUTIONNAIRE ROTAX AVEC TECHNOLOGIE FURTIVE/

Dévoilant une conception unique et intégrale, de la proue à la poupe

VALCOURT, QC, le 7 août 2022 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX:DOO) (NASDAQ:DOOO) bouleverse l'industrie des bateaux avec des modèles Manitou, Alumacraft et Quintrex complètement repensés et dotés du tout nouveau moteur hors-bord Rotax avec technologie furtive. Cette nouvelle technologie change la donne : le moteur disparaît sous le bateau et est conçu pour ne pas être vu ou senti. Les modèles Manitou, Alumacraft et Quintrex de 2023 se démarquent également par leur conception harmonieuse, intégrale et audacieusement innovante, de la proue à la poupe. Il en résulte un bateau véritablement intégré qui libère un espace précieux pour les plaisanciers et leurs familles, et qui pousse le design vers de nouveaux sommets étonnants.

Les tout nouveaux pontons Manitou transforment l'expérience de la navigation avec un design moderne et intemporel, une expérience à bord unique et un moteur hors-bord Rotax révolutionnaire. ©BRP 2022 (Groupe CNW/BRP Inc.) Les nouveaux bateaux Alumacraft offrent une expérience de pêche ultime avec une fonctionnalité et une polyvalence inégalée. ©BRP 2022 (Groupe CNW/BRP Inc.) L'emblématique Quintrex Freestyler a été complètement modernisé pour révolutionner l'expérience de la navigation de plaisance et séduire un plus grand nombre de familles en Australie.©BRP 2022 (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Au cours des quatre dernières années, BRP a élaboré une proposition de valeur inégalée pour les consommateurs à la recherche d'un bateau », a déclaré Karim Donnez, président, Groupe marin chez BRP. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de dévoiler les nouveaux pontons novateurs Manitou ainsi que les bateaux Alumacraft et Quintrex qui transforment et révolutionnent l'expérience de navigation. Fondés sur l'héritage respectif des marques et rehaussés par l'approche de design inégalée de BRP et sa technologie de moteur furtive, ces nouveaux produits sont beaucoup plus uniques, contemporains et spacieux. Il ne s'agit que de la première vague de ce que nous avons entrepris de réaliser dans notre Groupe marin, et nous prévoyons de continuer à pousser la technologie encore plus loin. »

Le moteur hors-bord Rotax : caché, silencieux et efficace

BRP a complètement repensé, réinventé et redessiné le moteur de ses bateaux. Le nouveau moteur hors-bord Rotax avec technologie furtive est initialement proposé dans des configurations de 115 HP et 150 HP. Il offre les mêmes avantages qu'un moteur hors-bord classique, comme son prix, sa performance, sa maniabilité, sa facilité d'entretien et ses réglages d'inclinaison, avec quelques atouts supplémentaires : il est caché, il est silencieux et il est efficace.

Partiellement submergé sous l'eau, caché sous le bateau, le moteur est doux et silencieux, peu importe la vitesse. Il ne bloque pas le passage à l'arrière et libère donc un espace précieux. Le moteur hors-bord Rotax est également efficace, avec une économie de carburant jusqu'à 20 % supérieure à celle des moteurs hors-bord classiques. De plus, il s'agit du moteur hors-bord à combustion le plus propre de sa catégorie, avec une réduction de 12 % des émissions qui font l'objet d'une déclaration obligatoire et une réduction de 98 % du monoxyde de carbone au ralenti en comparaison avec d'autres grandes marques de moteur hors-bord1.

Les nouveaux pontons Manitou et les bateaux Alumacraft et Quintrex ont été conçus pour une intégration optimale du nouveau moteur hors-bord Rotax avec la technologie furtive afin d'offrir une expérience inégalée qui impressionnera les plaisanciers et leurs familles. Avec des prix compétitifs dans leurs segments, ces nouveaux modèles 2023 offrent une valeur incroyable à laquelle aucun consommateur à la recherche d'un bateau ne pourra résister.

Manitou : Révolutionner l'expérience des pontons

Les nouveaux modèles Manitou Cruise (20 pi, 22 pi et 24 pi) et Explore (22 pi, 24 pi et 26 pi) brisent l'uniformité qui caractérise le segment des pontons depuis des décennies. Leur conception novatrice se caractérise par un extérieur audacieux, modernisé et facile d'entretien grâce à un procédé de transformation de l'aluminium traditionnellement utilisé uniquement dans l'industrie automobile de luxe. La zone extérieure de la proue est également très distincte avec sa nouvelle signature lumineuse Manitou qui englobe les feux de navigation et donne encore plus de cachet au ponton. La tour du Bimini Sport, orientée vers l'avant, apporte la touche finale pour créer un aspect visuel haut de gamme.

L'intérieur unique est également sans pareil. La zone de la barre de gouvernail a été entièrement repensée avec des spécialistes de l'ergonomie et des experts en conception pour privilégier la fonctionnalité, la simplicité et la modernité. L'élégante nouvelle plateforme MAX Deck, qui n'existe tout simplement pas sur d'autres pontons, libère 3,53 mètres carrés (38 pieds carrés) d'espace utilisable supplémentaire, ce qui signifie plus de confort et plus de possibilités de loisirs à l'arrière. Avec des choix d'agencement et des configurations de sièges modulables, ainsi qu'un poste de gouvernail et un tableau de bord de premier choix comprenant un tableau de bord numérique Garmin et une chaîne stéréo Fusion de série, les capitaines prendront les commandes pour une journée parfaite sur l'eau.

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme, consultez le site de Manitou .

Alumacraft : Pour une expérience de pêche ultime

Les nouveaux modèles Alumacraft Competitor et Alumacraft Trophy de 2023 changent la donne pour les pêcheurs à la ligne en proposant une nouvelle esthétique accrocheuse, une polyvalence inégalée et plus d'espace utilisable. Les plaisanciers remarqueront la courbe continue et positive du plat-bord, qui apporte une certaine tension à la vue latérale. Il en résulte une nouvelle signature Alumacraft très distincte et moderne. Les deux modèles sont dotés d'une console moulée par injection de nouvelle conception de pointe, d'un pare-brise configurable, de fonctions numériques et d'une proue redessinée pour permettre aux pêcheurs de saisir toute l'action qui se déroule sous l'eau.

Construits dans le but d'améliorer la fonctionnalité et l'efficacité, le Competitor et le Trophy offrent des caractéristiques telles que l'élégante plateforme MAX Deck et les ingénieux X-Pods qui entourent le moteur pour allonger l'arrière afin d'offrir plus d'espace debout et un accès à l'eau depuis la poupe. Lorsque le bateau est équipé du nouveau moteur hors-bord Rotax et de la plateforme MAX Deck, le client bénéficie d'un profil latéral, d'une traverse arrière et d'une conception de pont uniques qui offrent 2,32 mètres carrés (25 pieds carrés) d'espace supplémentaire ininterrompu par rapport aux bateaux classiques. Les aménagements intérieurs ont été méticuleusement conçus pour offrir des solutions de rangement ingénieuses et ils peuvent être personnalisés grâce à l'un des trois modules à installation rapide qui offrent un choix de tailles de viviers, de configurations de sièges, et plus.

Pour en savoir plus sur ces nouveaux modèles, consultez le site d' Alumacraft .

Quintrex : De nouvelles possibilités excitantes pour les familles en Australie

L'emblématique Quintrex Freestyler a été entièrement modernisé pour révolutionner l'expérience de navigation et séduire un plus grand nombre de familles en Australie. S'appuyant sur la riche réputation de qualité et de performance de Quintrex, BRP a conçu les nouveaux modèles Freestyler X pour ceux qui cherchent un bateau en aluminium axé sur la plaisance. Toutes les fonctions et caractéristiques que les plaisanciers connaissent, aiment et attendent sont toujours présentes, mais avec un confort accru, un aménagement unique, des matériaux de construction haut de gamme, des aménagements intérieurs raffinés et de nouvelles couleurs remarquables.

Le nouveau Freestyler X est proposé en trois configurations avec le moteur hors-bord Rotax : la version 595 est offerte en 150 HP et la nouvelle version 555, en 115 HP ou 150 HP. La nouvelle technologie furtive du moteur Rotax permet d'augmenter considérablement l'espace utilisable à bord et de proposer la plateforme MAX Deck qui ouvre de nouvelles possibilités de loisirs à l'arrière. Le rangement a été optimisé partout pour rendre l'expérience à bord plus agréable. Le bateau en aluminium préféré des Australiens est appelé à rester à la fine pointe de l'innovation et à continuer de dépasser les attentes des clients.

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme Quintrex, consultez le site quintrex.com.au .

