« Notre quête incessante pour maximiser le plaisir des conducteurs par nos différentes offres de produits de sports motorisés a été l'élément principal de notre réussite », a soutenu Sandy Scullion, président, Groupe des sports motorisés chez BRP. « Notre mission qui vise à améliorer l'expérience des conducteurs dans l'ensemble de nos gammes de produits se concrétise de différentes manières; par exemple, en fabriquant des véhicules plus intuitifs et plus faciles à utiliser, en offrant des options de personnalisation améliorées et en repoussant les limites de la performance. Et c'est exactement ce que fait notre gamme de produits de sports motorisés pour 2023. »

Plaisir sur quatre roues pour toute la famille avec Can-Am hors route

Tout nouveau pour 2023, Can-Am a bonifié sa gamme avec les VTT quatre temps à injection électronique de carburant Renegade 70 EFI, Renegade 110 EFI et Renegade X xc 110 EFI pour jeunes, ce qui propulse la performance et la fiabilité encore plus loin pour toute la famille. Les gammes pour adultes Outlander et Renegade présentent un nouveau look audacieux, tout en améliorant le confort pour le conducteur dans les deux gammes de produits.

La gamme de véhicules côte à côte a également connu une série de mises à jour pour les gammes de produits Maverick et Defender. Le Maverick X3 DS Turbo a consolidé sa position de chef de file des véhicules utilitaires tout-terrain sportifs de puissance moyenne en faisant passer sa puissance à 135 chevaux, soit 15 chevaux de plus que le modèle 2022, le tout grâce à un turbocompresseur plus puissant et des injecteurs de carburant plus gros. Relevant également la barre, le Defender constitue maintenant le summum de la performance pour le travail avec une suspension efficace et un dégagement inégalé des pneus dans la catégorie utilitaire-récréative, et offert de série avec des pneus de 30 pouces. Pour en savoir plus sur la gamme 2023, visionnez la vidéo des modèles de l'année 2023 ou consultez le site Web de Can-Am hors route.

Tracer la route pour tous avec les véhicules Can-Am à trois roues

En 2023, les gammes Can-Am Spyder et Ryker proposent de nouvelles mises à jour excitantes, stylisées et tant attendues. Le Spyder F3 Limited Special Series est désormais offert dans les superbes couleurs bleu minéral éblouissant et pétrole métallique étonnant. L'exclusif Spyder RT Sea-To-Sky revient dans la gamme avec une couleur ombre verte aux reflets et garnitures prosecco, et arbore de nouvelles jantes élégantes. Pour le Spyder F3 et le Spyder RT, un nouvel ensemble platine redéfinit l'interprétation moderne du luxe.

Le Ryker Rally et le Ryker Sport offrent maintenant plus d'options de personnalisation, dont les options de jantes, des ensembles de panneaux de couleur et un dossier conducteur à profil mince avec option pour le siège passager. Les modèles Ryker proposent aussi d'autres nouveautés, dont des poignées ergonomiques chauffantes et texturées avec quatre réglages de température pour un confort accru, et elles retiennent le dernier réglage du conducteur. Compatibles avec le régulateur de vitesse, les poignées sont faciles à utiliser et imperméables en plus d'être conformes à la norme d'étanchéité IP67 pour les protéger des éléments. Pour de plus amples renseignements, visionnez la vidéo des modèles de l'année 2023 ou consultez le site Web Can-Am sur route.

Deux nouvelles motomarines Sea-Doo ouvrent la voie à un monde d'expériences

Se projetant dans l'avenir du monde des motomarines, Sea-Doo ouvre la voie avec deux nouvelles motomarines haut de gamme pour 2023 : le Sea-Doo Explorer Pro 170 et le Sea-Doo RXP-X Apex 300. Le Sea-Doo Explorer Pro 170 est la motomarine la plus prête à l'aventure, prête à l'emploi. Le modèle Explorer Pro 170 peut naviguer dans de nouvelles eaux en toute confiance, sachant qu'il est entièrement équipé d'accessoires et de technologies pour les eaux fluviales inexplorées. Les aventuriers peuvent s'en servir pour une exploration de quelques jours grâce à ses grandes capacités de stockage, sa puissance de transport de charge avec économe de carburant et sa stabilité inégalée.

Offerte exclusivement en précommande, la Sea-Doo RXP-X Apex 300 propulse les performances de la motomarine à un tout autre niveau avec des composants en fibre de carbone et un ensemble complet de caractéristiques améliorées, sans parler de son style audacieux. Construite sur l'une des plateformes les plus performantes de l'industrie, la motomarine Sea-Doo RXP-X Apex 300 porte la maniabilité au niveau supérieur grâce à l'amortisseur de direction, une première dans l'industrie, qui améliore le contrôle et la précision en eau libre.

La famille de pontons primée Sea-Doo Switch revient en 2023 avec des modèles plus faciles à conduire grâce à un système de contrôle de guidon qui permet aux conducteurs de se concentrer sur leurs invités et d'agir en confiance comme capitaine pour des aventures familiales amusantes. Pour en savoir plus sur la gamme Sea-Doo 2023, visionnez cette vidéo ou consultez le site Web de Sea-Doo.

Téléchargez les photos et les fiches techniques de chaque produit ici :

Can-Am hors route

Can-Am sur route

Sea-Doo

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements inclus dans ce communiqué, y compris, sans s'y limiter : les énoncés relatifs à l'intention de BRP de lancer de nouveaux produits, aux dates d'introduction de ces produits sur le marché et à la disponibilité de leurs caractéristiques respectives, à l'effet qu'ils auront sur l'expérience des consommateurs, à l'impact qu'ils auront sur la croissance future de BRP, aux activités et aux plans stratégiques actuels et futurs de la société, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », ou à la forme négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2022.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Demande média : Biliana Necheva, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tél. : 450 532-6462, [email protected]