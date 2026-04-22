/R E P R I S E -- AVIS MÉDIA - Convocation : Une coalition d'organisations environnementales convie les médias à une conférence de presse à l'occasion du Jour de la Terre/

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Vire au vert

22 avr, 2026, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - La coalition Vire au vert, qui regroupe 24 organisations environnementales et issues de la société civile, invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse à l'occasion du Jour de la Terre, au cours de laquelle elle abordera les enjeux liés aux prochaines élections provinciales.

DATE : Le mercredi 22 avril 2026

HEURE : 10h00 

LIEU : MEM - Musée des mémoires montréalaises, 210 boul. Saint-Laurent, Salle Atelier 1

Porte-paroles disponibles pour entrevues :

  • Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales, Équiterre
  • Geneviève Paul, directrice générale, CQDE
  • Patricia Clermont, Responsable, Ph.D, Association québécoise des médecins pour l'environnement
  • Rebecca Pétrin, Directrice générale, Eau Secours
  • Porte-parole à déterminer, Nature Québec

SOURCE Vire au vert

Pour plus d'information : [email protected] ; (514) 605-2000

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