AVIS MÉDIA - Convocation : Une coalition d'organisations environnementales convie les médias à une conférence de presse à l'occasion du Jour de la Terre
Nouvelles fournies parVire au vert
20 avr, 2026, 08:30 ET
MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - La coalition Vire au vert, qui regroupe 24 organisations environnementales et issues de la société civile, invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse à l'occasion du Jour de la Terre, au cours de laquelle elle abordera les enjeux liés aux prochaines élections provinciales.
DATE : Le mercredi 22 avril 2026
HEURE : 10h00
LIEU : MEM - Musée des mémoires montréalaises, 210 boul. Saint-Laurent, Salle Atelier 1
Porte-paroles disponibles pour entrevues :
- Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales, Équiterre
- Geneviève Paul, directrice générale, CQDE
- Patricia Clermont, Responsable, Ph.D, Association québécoise des médecins pour l'environnement
- Rebecca Pétrin, Directrice générale, Eau Secours
- Porte-parole à déterminer, Nature Québec
SOURCE Vire au vert
Pour plus d'information : [email protected] ; (514) 605-2000
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