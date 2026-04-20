AVIS MÉDIA - Convocation : Une coalition d'organisations environnementales convie les médias à une conférence de presse à l'occasion du Jour de la Terre

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - La coalition Vire au vert, qui regroupe 24 organisations environnementales et issues de la société civile, invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse à l'occasion du Jour de la Terre, au cours de laquelle elle abordera les enjeux liés aux prochaines élections provinciales.

DATE : Le mercredi 22 avril 2026

HEURE : 10h00

LIEU : MEM - Musée des mémoires montréalaises, 210 boul. Saint-Laurent, Salle Atelier 1

Porte-paroles disponibles pour entrevues :

Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales, Équiterre

Geneviève Paul, directrice générale, CQDE

Patricia Clermont, Responsable, Ph.D, Association québécoise des médecins pour l'environnement

Rebecca Pétrin, Directrice générale, Eau Secours

Porte-parole à déterminer, Nature Québec

SOURCE Vire au vert

Pour plus d'information : [email protected] ; (514) 605-2000