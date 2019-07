/R E P R I S E -- Avis de convocation médias - Désignation de Centre Zone Franche pour le Grand Montréal/

MONTRÉAL, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, convie les représentants des médias à l'annonce de la désignation de Centre Zone Franche qui sera faite par l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports.

Cette initiative sera annoncée au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

QUOI :

Désignation du Centre Zone franche pour le Grand Montréal





QUAND :

Lundi 22 juillet 2019 9 h 30









Où :

Édifice du Port de Montréal Salle Dominic J. Taddeo, 2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 1 Montréal COMMENT :

Pour vous inscrire ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec

Christian Kamudimba - ckamudimba@cargo-montreal.ca / 514-508-2609,

poste 225

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 4,3 milliards de dollars en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Renseignements: Christian Kamudimba, Coordonnateur Centre Zone Franche, CargoM, 514 508-2609, poste 225, ckamudimba@cargo-montreal.ca

